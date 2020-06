Podano już datę otwarcia wszystkich szkół w Walii

Jak potwierdziła Kirsty Williams, minister edukacji w walijskim rządzie, wszystkie placówki edukacyjne w tej części Wielkiej Brytanii wrócą do funkcjonowania 29 czerwca. Będą one działały jednak z pewnymi ograniczeniami.

Zgodnie z zapowiedziami rządu semestr ma skończyć się 27 lipca. Okres ten w swoich założenia ma dać uczniom, personelowi szkolnemu i rodzicom czas na przygotowanie się do "nowej normalności" wraz z kolejnym rokiem szkolnym, który ma (normalnie!) rozpocząć się we wrześniu. Przemawiając w środę minister Williams zapowiedziała, że ​​uczniowie będą "wdrażania" w naukę stopniowo, tak aby na początku, w jednym momencie w szkole znajdowała się tylko jedna trzecia uczniów.

"Wykorzystamy ostatnie tygodnie semestru letniego, aby upewnić się, że uczniowie, pracownicy i rodzice są dobrze przygotowani - mentalnie, emocjonalnie i praktycznie - do tego, co ma nastąpić we wrześniu" - mówiła szefowa resortu edukacji w Walii.

"Powrót do szkół 29 czerwca oznacza, że ​​będziemy dysponowali pełnym miesiącen trwania programu test, trace and protect. Mogę również ogłosić, że nauczyciele zostaną potraktowani priorytetowo jeśli chodzi o nasz program testowania przeciwciał" - kontynuowała minister Williams.

Zaznaczyła ona również, że gdyby walijski rząd podjął decyzję o całkowitym odwołaniu nauki w semestrze 2019/2020 dla uczniów skończyłoby się to trwającym prawie pół roku okresem bez nauki. Do takiej sytuacji nie chciano dopuścić, ponieważ wyrządziłoby to szkody na wielu poziomach.

Kirsty Williams zapewnia, że plan powrotu do szkół, który będzie wdrażany jest "najlepszą możliwą opcją" w obecnej sytuacji. Zaznaczono, że spełniono wszelkie wymagania dotyczące pandemii, aby możliwe było wznowienie nauki.

Rząd Walii oświadczył, że opublikuje wytyczne w celu wsparcia szkół i dalszej edukacji w przyszłym tygodniu. Wśród nich mają się znaleźć informacje na temat zarządzania ich placówkami, a także wytyczne dla placówek opieki nad dziećmi.