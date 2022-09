Podano datę pogrzebu królowej Elżbiety II. Będzie to dzień wolny od pracy w UK

Fot. Getty

Pałac Buckingham ogłosił dość długo oczekiwaną wiadomość. Podano, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb królowej Elżbiety II.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami, pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek 19 września 2022, czyli pod koniec 10-dniowego okresu oficjalnej żałoby narodowej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 w Opactwie Westminsterskim.

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września 2022 popołudniu w szkockim zamku Balmoral. Przeżyła 96 lat, z czego 70 lat jako królowa Zjednoczonego Królestwa. Wraz ze śmiercią monarchini rozpoczął się 10-dniowy okres żałoby narodowej, a na tron wstąpił jej pierworodny syn, zwany odtąd królem Karolem III. Oficjalne ogłoszenie początku jego panowania nastąpiło w sobotę 10 września podczas w Pałacu św. Jakuba.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.