Pod tym względem londyńczycy zostawiają pozostałych mieszkańców UK daleko w tyle. Trudno tu mówić o zaskoczeniu

Najnowszy spis powszechny wyraźnie pokazał, że w Londynie mieszka najwięcej ludzi dysponujących najwyższymi kwalifikacjami zawodowymi. Listę otwierają mieszkańcy Wandsworth i londyńskiego City.

Londyn z najwyższym odsetkiem osób wykształconych

W tym względzie wielkiego zaskoczenia nie ma – Londyn zamieszkuje najwyższy w kraju odsetek osób posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe. Z danych zebranych przez the Office for National Statistics wynika, że blisko połowa londyńczyków posiada wyższe wykształcenie sklasyfikowane jako „Level 4”, które obejmuje stopnie bachelor (licencjat) master (magister), Higher National Diploma (rodzaj uprawnień zawodowych z dyscypliny technicznej, traktowany zazwyczaj jako ekwiwalent studiów wyższych), dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub doktoranckich (PhD) lub dyplomy poświadczające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu nauczania, pielęgniarstwa i księgowości. W Anglii i Walii kwalifikacje na poziomie „Level 4” ma 34 proc. ludzi, ale w Londynie odsetek ten wynosi aż 47 proc., co oznacza, że 3,3 miliona londyńczyków dysponuje kwalifikacjami zawodowymi na najwyższym poziomie.





W samym Londynie z kolei najlepiej wykształcone osoby zamieszkują City of London i Wandsworth, gdzie odsetek osób o wysokich kwalifikacjach wynosi odpowiednio 74 proc. i 63 proc. City of London to także dzielnica zamieszkana przez najniższy odsetek ludzi bez kwalifikacji – to zaledwie 500 osób (6,6 proc.). W skali kraju sytuacja przedstawia się już zgoła inaczej, a do nieposiadania żadnych kwalifikacji przyznaje się blisko co piąty obywatel (18 proc.).

Londyn przyciąga ambitnych ludzi

Eksperci nie są zaskoczeni danymi z najnowszego cenzusu i mówią wprost, że Londyn zwyczajnie przyciąga ambitnych ludzi. - Londyn to centrum aktywności i magnes przyciągający ambitnych ludzi, nie tylko z Wielkiej Brytanii, ale z całego świata. [Oni] tworzą środowisko, w którym oczekuje się istotnych osiągnięć. Rodzice są bardzo ambitni w stosunku do swoich dzieci i wymagają, aby szkoły miały doskonałe warunki. Prowadzi to do bardzo pomyślnych wyników, które widzimy w cenzusie – zaznacza profesor Alan Smithers, dyrektor Centrum Badań nad Edukacją i Zatrudnieniem na Uniwersytecie Buckingham.

Wyniki cenzusu pokazują, jak radykalna poprawa nastąpiła, jeśli chodzi o londyńskie szkoły od początku 2000 roku. Częściowo mieszkańcy stolicy zawdzięczają to London Challenge - programowi doskonalenia, który skupia się na dzieleniu się przez szkoły dobrymi praktykami. O tym, że uczniowie w Londynie odstają od swoich rówieśników w pozostałej części kraju, świadczą też wyniki GCSE - około jedna trzecia egzaminów GCSE zdawanych w stolicy otrzymała najwyższe oceny w porównaniu z jedną czwartą lub mniej w większości innych regionów.

Gdzie w UK najmniej osób ma wyższe kwalifikacje?

Na drugim końcu spektrum plasuje się region the North East, gdzie tylko 29 proc. osób dysponuje najwyższymi kwalifikacjami. Z kolei w West Midlands żyje najwięcej ludzi, którzy twierdzą, że nie dysponują żadnymi kwalifikacjami – odsetek wynosi 21 proc. Ogólnie jednak poziom wykształcenia na Wyspach rośnie z roku na rok, dość powiedzieć, że w Anglii i Walii odsetek osób z najwyższymi kwalifikacjami wzrósł z 27 proc. w 2011 roku do 34 proc. w 2021 roku.



