Początkowe pensje w Londynie rosną najszybciej od 24 lat

W jakich branżach i zawodach mamy do czynienia z największym brakiem rąk do pracy?

Ogromny popyt ze strony pracodawców w połączeniu z poważnym niedoborem wykwalifikowanych pracowników spowodował, że londyńskie "starting salaries" w styczniu 2021 roku rosły w najszybszym tempie od 24 lat.

Jak wynika z opublikowanego w czwartek 10 lutego 2022 roku badania poziom wynagrodzenia wypłacanego nowozatrudnionym pracownikom w ciągu zaledwie jednego miesiąca wzrósł w 59% przypadkach, a w pozostałych 41% - nie zmienił się. Po raz pierwszy 24-letniej historii tego badania mamy do czynienia z wzrostem na takim poziomie. Sytuacja na rynku pracy w stolicy Wielkiej Brytanii z perspektywy pracodawców szukających wykwalifikowanego personelu jest trudna. Najpierw Brexit, potem pandemia, a ostatnio efekty zjawiska zwanego "the Great Resignation" sprawiły, że obecnie niełatwo jest znaleźć w Londynie wartościowego pracownika. Mocno odbija się to na gospodarce całego miasta.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w Londynie?

Jak wynika z raportu przygotowanego przez KPMG, jednej z największych firma audytorsko-doradczych na świecie, pensje prawników zatrudnianych w Londynie wzrosły do najwyższych w historii. "Świeżo" zatrudniony absolwent prawa może liczyć nawet o połowę (!!!) wyższe wynagrodzenie i sięga ono do 150 tysięcy funtów.

W mieście nie brakuje wakatów, a wśród najintensywniej poszukiwanych specjalistów wymienia się szefów kuchni, księgowych, programistów, ale brakuje także pielęgniarek, pracowników socjalnych czy ochroniarzy. Według oficjalnych danych ONS w całej UK odnotowano rekordową liczbę 1 247 000 wakatów w ciągu trzech miesięcy (do grudnia 2021 do lutego 2022), co stanowi wzrost o 462 000 w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Najmocniej niedobór pracowników uderza właśnie w Londyn.

Czy pracodawcy rzeczywiście "zabijaja się" o pracowników?

"Niedobór pracowników doprowadził do niespotykanego wcześniej poziomu płac początkowych w Londynie" - komentowała Anna Purchas z londyńskiego oddziału KPMG, cytowana przez "The Evening Standard". "W Londynie istnieje ogromna konkurencja o talenty, a pozyskiwanie nowych pracowników na miejscu jest ogromnym wyzwaniem.

"Rynek pracy nadal rośnie na początku 2022 roku" - to z kolei komentarz Neila Carberry`ego, dyrektora generalnego REC. "Rekruterzy ciężko pracują, aby znaleźć ludzi do pracy, ponieważ zapotrzebowanie ze strony pracodawców wciąż rośnie. Firmy muszą podnosić stawki płac nowym pracownikom, aby przyciągnąć najlepszych ludzi. Kryzys związany z kosztami życia oznacza również większą presję ze strony osób poszukujących pracy, którzy chcą podwyżki płac".