Początek maja z pogodową huśtawką w UK. Zobacz prognozę na najbliższe dni

Fot. Getty

Meteorolodzy w UK zapowiadają na ten tydzień bardzo zmienną pogodę. Najpierw będzie padało i silnie wiało, a potem w wielu regionach doświadczymy pięknej, słonecznej i przede wszystkim bardzo ciepłej pogody. Z końcem tygodnia znów jednak popada i się ochłodzi.

Pierwszy tydzień maja na Wyspach szykuje nam prawdziwą, pogodową huśtawkę. Dziś i jutro w wielu miejscach UK będzie padało i silnie wiało. Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy południa kraju, gdzie opady będą najbardziej dotkliwe, a podmuchy wiatru najsilniejsze - w Kornwalii na przykład wiatr może osiągnąć prędkość nawet 50 mph, czyli 80 km/h. Nieco spokojniej będzie w rejonie The Midlands, gdzie wiatr będzie wiał z prędkością do 30 mph, czyli ok. 50km/h, a trudne warunki atmosferyczne, z temperaturą powietrza o wysokości max. kilkanaście st. C, utrzymają się zapewne do wtorku wieczora.

W środę w całym kraju nastąpi znaczne rozpogodzenie i w tym dniu w UK będzie najprawdopodobniej najmniej opadów. W czwartek zanotujemy znaczący wzrost temperatury, a najcieplej zrobi się na Wyspach w piątek, gdy słupki rtęci pokażą nawet 23 st. C. W piątek jednak, czyli w Bank Holiday, nad niektóre regiony nadciągną też chmury, które przyniosą deszcze.

- W piątek słońce będzie się przeplatało z rozproszonymi opadami, ale temperatura powietrza podniesie się do 22-23 st. C. Będzie ciepło, ale też bardziej wilgotno – zaznaczył meteorolog Met Office, Greg Dewhurst. - W czwartek chmury deszczowe przesuną się na zachód, więc na wschodzie będzie sucho i okresowo słonecznie. Na zachodzie będzie bardziej pochmurno, a ryzyko przelotnych opadów będzie większe – dodał.