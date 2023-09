Życie w UK Pochodząca z Polski Miss Irlandii 2015 z ważnym apelem

Pochodząca z Polski Monica Walsh apeluje o utworzenie w Republice Irlandii Domestic Violence Register (Krajowego Rejestur Sprawców Przemocy Domowej) – Powinniśmy mieć prawo sprawdzać naszych partnerów — zaznacza miss Irlandii z 2015 roku.

Była modelka i influencerka, ale także aktywistka, która w 2015 roku została wybrana Miss Irlandii, dołączyła do kampanii mającej na celu stworzeniu w Irlandii powszechnego spisu osób, które dopuściły się przemocy domowej. – Powinniśmy mieć prawo sprawdzać naszych partnerów, nie ma w tym nic złego. To może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią – jak komentuje Monica Walsh na łamach „The Irish Examiner”.

Pochodząca z Polski kobieta dołączyła się do kampanii prowadzonej przez Jasona Poole’a – brata zamordowanej Jennie Poole – na rzecz wprowadzenia Domestic Violence Register.

Problem przemocy domowej w Irlandii

Jason Poole wezwał rząd do wdrożenia szeregu środków na mocy „Prawa Jennie”, aby pomóc w powstrzymaniu przemocy wobec kobiet. Siostra Jasona, 24-letnia Jennie, została zabita przez swojego byłego partnera 31-letniego Gavina Murphy’ego w kwietniu 2021 roku. Kobieta była również ofiarą przemocy domowej.

Była miss Irlandii jest zdania, że na „Zielonej Wyspie” należy wprowadzić prawodawstwo podobne do brytyjskiego, na wzór „prawa Clare” („Clare’s Law”). Pochodząca z Polski kobieta, która od 2004 roku mieszka w Irlandii zwróciła uwagę, iż na temat przemocy domowej powinno się więcej mówić w szkołach. Dodajmy, iż ona sama jest nauczycielka w przedszkolu.

Czy rejestr Domestic Violence Register pomoże?

– Od małego dzieci często wzorują się na zachowaniach swoich rodziców. Niektóre dzieci wychowywane w środowisku przemocy mogą wierzyć, że tak właśnie działają relacje między ludźmi. Jeśli więc dzieci zobaczą to w środowisku domowym, mogą po prostu to powtórzyć. Z tego powodu mieć problemy z tym, jak zachować się w związku – komentuje Monica.

W 2023 roku ukazała się książka autorstwa Moniki Walsh zatytułowana „Take Me Out Of This Hell!: Fight For Yourself”. Na jej łamach zagłębia się w świadectwa trzech kobiet, które strasznie ucierpiały w wyniku przemocy domowej, aby pomóc innym osobom, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Wspomina także zabójstwo swojej matki chrzestnej, która w Polsce została pobita na śmierć przez agresywnego męża.

Ważny apel Moniki Walsh

– To było wówczas tematem tabu i nikt nie chciał ze mną o tym rozmawiać – wspomina. – Jest rok 2023 i to nie może być tematem tabu. Musimy porozmawiać o przemocy domowej. Musimy dzielić się takimi historiami – podsumowuje, jak cytujemy za „The Irish Examiner”.

