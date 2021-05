Pobierasz Universal Credit? Może ci przysługiwać dodatkowo 608 funtów miesięcznie

Osoby otrzymujące Universal Credit mogą być uprawnione do dodatkowych 608 funtów miesięcznie. Coraz więcej osób kwalifikuje się bowiem do Personal Independence Payment ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym, które zostało w ciągu ostatniego roku poważnie nadwyrężone w wyniku lockdownu.

Obecnie ponad sześć milionów osób w Wielkiej Brytanii pobiera Universal Credit, zasiłek, którego celem jest m.in. pomoc ludziom znajdującym się bez pracy lub mających niskie dochody w sprostaniu codziennym wydatkom na życie. Z kolei 2,64 mieszkańców UK pobiera Personal Independence Payment, jednak nie wszyscy wiedzą, że kryteria przyznawania tego zasiłku zostały rozszerzone.

Może ci przysługiwać dodatkowo 608 funtów miesięcznie

Personal Independence Payment (PIP) jest zasiłkiem dla osób powyżej 16. roku życia i poniżej wieku kwalifikującego do State Pension, który ma pomóc zarówno w kwestii codziennych kosztów życia jak i potrzeb związanych z mobilnością poza domem powstałym w wyniku długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub problemów ze zdrowiem psychicznym.

Największym nieporozumieniem związanym z PIP jest to, że wnioskują o niego przeważnie osoby z widoczną niepełnosprawnością fizyczną lub zmagającd się z długotrwałymi problemami ze zdrowiem fizycznym i mało kto jest świadomy tego, że spektrum osób, które kwalifikują się do tego zasiłku, zostało rozszerzone m.in. o bardziej ukryte problemy, jak depresja, stres czy niepokój.

W ciągu ubiegłego roku wielu z nas ucierpiało w wyniku lockdownu także w sensie psychicznym. Okazuje się, że coraz więcej osób zmaga się teraz z depresją, stanami lękowymi czy innymi problemami natury psychicznej. Zgodnie z kryteriami Ministerstwa Pracy i Emerytur, do zasiłku Personal Independence Payment kwalifikują się także osoby z tymi właśnie problemami.

Ile wynosi PIP?

Personal Independence Payment wypłacany jest co cztery tygodnie i wynosi 608 funtów. Obecnie 2,64 mieszkańców UK pobiera ten zasiłek. Co ważne, nie musimy pracować ani płacić National Insurance, aby się kwalifikować do PIP. Zasiłek ten nie jest zależny od naszych dochodów, oszczędności i tego, czy jesteśmy obecnie zatrudnieni.

Kto kwalifikuje się do PIP?

Osoby, które kwalifikują się do Personal Independence Payment:

- muszą znajdować się w przedziale wiekowym od 16 do 64 lat

- ich stan zdrowia (fizycznego lub psychicznego) negatywnie wpływa na czynności dnia codziennego lub/i ogranicza mobilność tej osoby od co najmniej 3 miesięcy

- stan zdrowia jest na tyle poważny, że wiadomo, iż problemy te potrwają dłużej niż 9 miesięcy

- osoby te muszą mieszkać w UK przez co najmniej 2 z 3 ostatnich lat i być w Wielkiej Brytanii, gdy aplikują o PIP.