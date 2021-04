Pobierasz benefity w UK? DWP może Cię śledzić na Facebooku, by sprawdzić, czy nie popełniasz benefit fraud

Fot. Getty

Każda osoba pobierająca lub wnioskująca w UK o jakiekolwiek benefity, w tym Universal Credit, może być w dowolnym momencie śledzona przez DWP w mediach społecznościowych.

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) ma możliwość monitorowania aktywności w sieci aktualnych lub potencjalnych beneficjentów. Zgodnie z ustawą Social Security Administration, brytyjskie władze mają prawo gromadzić informacje o wnioskodawcach zaczerpnięte z mediów społecznościowych.

Pobierasz benefity w UK? DWP może Cię śledzić na Facebooku

DWP nie zawsze monitoruje beneficjentów, jednak w przypadku podejrzenia próby wyłudzenia zasiłku, ministerstwo może przeglądać konta osób podejrzanych o oszustwo dostępne w mediach społecznościowych. DWP może przeszukiwać profile (np. na Facebooku, Instagramie, Twitterze) w poszukiwaniu wszelkich informacji, pomagających w ustaleniu faktycznej sytuacji życiowej osoby pobierającej lub wnioskujące o zasiłki - może zatem zbierać informacje o lokalizacji, publikowane zdjęcia czy wszystkie inne ślady aktywności w sieci.

Należy pamiętać, że często beneficjenci nie mają świadomości tego, że popełniają oszustwo zasiłkowe (benefit fraud). Jest tak dlatego, że wiele osób nie ma wiedzy o tym, jakie informacje o zmianie sytuacji życiowej należy zgłaszać do DWP. Przykładowo, zgłaszana powinna być każda zmiana adresu czy zmiana konta bankowego - o czym wiele osób zapomina lub nawet nie wie.

Zgodnie z definicją podaną przez DWP, benefit fraud popełnia „ktoś, kto otrzymuje zasiłek państwowy, do którego nie jest uprawniony lub celowo nie zgłasza zmiany swojej sytuacji osobistej”. Oznacza to, że niepowiadomienie DWP o zamianie okoliczności życiowych (np. o zmianie adresu lub o tym, że zamieszkał z nami partner/partnerka) może zostać uznane za tzw. „oszustwo przez zaniechanie” i w najgorszym wypadku może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku aż do czasu wyjaśnienia sytuacji i dochodzenia w sprawie oszustwa.

10 najczęstszych nieświadomych oszustw zasiłkowych

Najczęściej popełniane nieświadomie benefit fraud w UK wiążą się z niezgłoszeniem którejś z poniższych 10 typowych zmian sytuacji życiowej: