Po wywiadzie udzielonym przez księcia Harry'ego i Meghan królowa „nakazała pracownikom milczenie”. Pałac Buckingham wydał też krótkie oświadczenie

Fot. Getty

Po szokującym momentami wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey przez księcia Harry'ego i Meghan Markle, Pałac Buckingham wydał krótkie, zaledwie kilkuzdaniowe oświadczenie. Z nieoficjalnych informacji wynika także, że Elżbieta II „nakazała pracownikom milczenie”.

„Cała rodzina jest zasmucona informacją o tym, jak trudne były ostatnie lata dla Harry'ego i Meghan. Poruszone kwestie, szczególnie kwestia rasy, są niepokojące. Chociaż niektóre wspomnienia mogą być różnie odbierane, to są traktowane bardzo poważnie i rodzina omawia je prywatnie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą kochanymi członkami rodziny” - takie krótkie, zaledwie czterozdaniowe oświadczenie, wydał wczoraj w imieniu królowej Elżbiety II Pałac Buckingham. Z nieoficjalnych informacji wynika także, że monarchini nie chce konfliktu ze swoim wnukiem i jego żoną, i że zamiast walczyć z tym, co Sussexowie powiedzieli podczas wywiadu, woli raczej wyciągnąć do nich rękę na zgodę. Prawdopodobnie także Elżbieta II, w ciągu kilku najbliższych dni, odbędzie z księciem Harrym prywatną rozmowę przez telefon.

Pracownicy Pałacu Buckingham otrzymali nakaz milczenia?

Krótkie, acz bardzo wyważone oświadczenie ze strony Pałacu Buckingham, zostało wydane dwa dni po wyemitowaniu wywiadu udzielonego przez księcia Harry'ego i Meghan Markle w brytyjskiej telewizji. W kuluarach huczy od plotek, że stało się tak tylko dlatego, by pracownicy Pałacu Buckingham nie poczuli się zachęceni do anonimowego przekazywania mediom informacji o reakcji rodziny królewskiej na rewelacje Sussexów. A wiadomo, że cala rodzina królewska jest wywiadem mocno poruszona, o czym doniósł chociażby dziennik „Daily Mail”. - Trudno jest zbagatelizować fakt, jak wszyscy są zszokowani tym, co się wydarzyło. Ludzie [członkowie rodziny królewskiej – przyp. red.] są dosłownie wstrząśnięci tym, co się stało, a niektórzy z nich bardzo chcieliby publicznie obalić kilka udzielonych na ich temat informacji. Ale królowa przyjęła bardzo wyważone, rozsądne podejście. Chce dać przykład. I ona, i jej rodzina, musi sobie z tą sprawą poradzić – zaznaczył anonimowy informator gazety znajdujący się blisko Pałacu.