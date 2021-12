Po wyroku Sądu Najwyższego ceny za przejazd Uberem mogą wzrosnąć o 20%

Ceny za przejazd Uberem (znowu!) wzrosną - zgodnie z wyrokiem brytyjskiego Sądu Najwyższego korzystający z popularnej aplikacji mogą płacić o 20% więcej, niż do tej pory. Skąd wzięła się ta podwyżka?

Zgodnie z orzeczeniem wydanym przez sąd najwyższej instancji w Zjednoczonym Królestwie model biznesowy, na którym oparte jest działanie aplikacji Uber na Wyspach, jest niezgodny z obowiązującym prawem. Walka między firmą stojącą za popularną apką, a Sądem Najwyższym toczy się o uznanie tego czy Uber jest dostawcą usług transportowych, czy jest tylko pośrednikiem między kierowcami a pasażerami. Sędziowie zasiadający w Supreme Court of the United Kingdom są przekonani, że mamy do czynienia z tym pierwszym przypadkiem, w związku z czym usługi oferowane przez Ubera winny być obłożone podatkiem VAT.

W efekcie takiego ruchu podwyżki mogą zostać przerzucone na klientów, a stawki za przejazd pójdą w górę o 20%.

Dlaczego korzystanie z popularnej aplikacji stanie się jeszcze droższe?

W tej kwestii prawnicy Uber złożyli rzecz jasna apelację, próbując udowodnić, że użytkownicy aplikacji osobiście zawierają umowy bezpośrednio z kierowcami, na konkretne usługi transportowe. Sąd jednak obstaje przy swoim i w jego orzeczeniu możemy przeczytać, iż istnieje „obowiązek umowny z pasażerem do zapewnienia podróży, która jest przedmiotem rezerwacji”, jak czytamy na łamach serwisu "Daily Mirror".

Sąd Najwyższy stwierdził również, że zarówno Uber, jak i działająca w podobny sposób aplikacja Free Now, będą musiały radykalnie zmienić swój model działania na Wyspie. Wyrok w tej sprawie będzie miał poważne konsekwencje. Pomijając potencjalny wzrost cen za usługi oferowane za pośrednictwem tych apek, HMRC już ostrzy sobie zęby na potencjalne zyski. Płatności podatku VAT Ubera mają być warte 1,5 miliarda funtów! Oczekuje się również, że orzeczenie zmusi Transport for London do zmiany przepisów związanych z wydawaniem licencji na przewóz osób w stolicy UK.

Czego dotyczy wyrok brytyjskiego Sądu Najwyższego?

Przypomnijmy, całkiem niedawno pisaliśmy o podwyżce cen, na którą zdecydował się Uber w Londynie. Pierwsza od 2017 roku podwyżka weszła w życie w czwartek 11 listopada 2021 roku i wyniosła 10%. W dodatku, kursy na lotniska Heathrow, Gatwick, Stansted oraz Luton w określonych godzinach zdrożeją dodatkowo o 15%, co sprawi, że w niektórych przypadkach za przejazd Uberem zapłacimy aż o jedną czwartą więcej, niż do tej pory. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Cena za przejazd Uberem w Londynie wzrośnie o 10%. Jaki jest powód?"