Po wybuchu wojny w Ukrainie do Polski udało się 10 znanych brytyjskiej policji przestępców seksualnych

Fot. Getty

'The National Crime Agency informuje, że w ciągu pierwszych sześciu tygodni od wybuchu wojny w Ukrainie, do Polski udało się 10 mężczyzn skazanych za przestępstwa seksualne. Wszyscy zostali poproszeni o opuszczenie terytorium Polski po rozmowie z urzędnikami imigracyjnymi i organami ścigania, ale czy tak się stało?

Wojna w Ukrainie zachęciła wielu przestępców do skorzystania z panującego chaosu i wykorzystania do własnych celów krzywdy uciekających z kraju uchodźców. Służby w Polsce, a także w innych państwach świadczących pomoc Ukraińcom, niemal od samego początku przestrzegają przed nowymi zagrożeniami związanymi ze współczesnym niewolnictwem, handlem ludźmi i zorganizowaną przestępczością imigracyjną. Teraz brytyjska The National Crime Agency poinformowała też, że w ciągu pierwszych sześciu tygodniu od czasu zaatakowania Ukrainy przez Rosję, do Polski udało się z Wysp 10 mężczyzn skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa seksualne. Brytyjscy pedofile mieli informować funkcjonariuszy w UK, że jadą do Polski w celu świadczenia „pomocy humanitarnej” uchodźcom uciekającym z Ukrainy i choć mieli oni obowiązek zgłosić polskim władzom swoją kryminalną przeszłość, to z zebranych danych wynika, „że tego nie zrobili”. Polskie władze miały poprosić brytyjskich przestępców o opuszczenie terytorium Polski, a zatem należy podejrzewać, że już oni tam nie przebywają.

Wojna w Ukrainie wiąże się z ogromnym cierpieniem dzieci

Rzecznik The National Crime Agency poinformował, że obecnie blisko 5000 dzieci wysiedlonych z Ukrainy znajduje się bez opieki. Upewnienie się zatem, że dzieci te są bezpieczne, a także że nie są na celowniku przestępców seksualnych i zorganizowanych gangów zajmujących się handlem ludźmi, jest teraz dla służb krajów europejskich najwyższym priorytetem. W ostatnim czasie brytyjska straż graniczna koncentruje swoje wysiłki na uniemożliwieniu przestępcom seksualnym z UK wyjazdów do Polski lub innych krajów, które bezpośrednio zajmują się problemem uchodźców z Ukrainy.

