Po weekendzie intensywnych negocjacji UK z UE szanse na porozumienie ws. Brexitu są bardzo niewielkie

Boris Johnson musi do tego czasu przedstawić jeszcze jakąś nową propozycję

Choć w weekend wydawało się, że Wielka Brytania i Unia Europejska są bliskie przełomu w negocjacjach ws. Brexitu, to jednak nadzieje na osiągnięcie porozumienia okazały się przedwczesne. I choć jeszcze w piątek premier Boris Johnson oraz szef irlandzkiego rządu Leo Varadkar mówili w Liverpoolu o „ścieżce [prowadzącej] do możliwej umowy”, to już w niedzielę wieczorem Michel Barnier zadeklarował, że rozmowy ws. granicy w Irlandii będą musiały najprawdopodobniej zostać przeniesione na okres po szczycie UE, przypadającym na 17-18 października.

Zupełnie inne nastroje panowały wśród brytyjskich i unijnych negocjatorów jeszcze w piątek po południu, gdy wydawało się, że obie strony są bliskie przełamania wielomiesięcznego impasu ws. Brexitu. Michel Barnier oświadczył nawet, że rozmowy z brytyjskim ministrem ds. Brexitu Stephenem Barclay'em były „konstruktywne”. Ale nie trzeba było długo czekać, by nadzieja na osiągnięcie porozumienia w. Brexitu znów mocno zmalała. Już w niedzielę wieczorem Michel Barnier wyznał ambasadorom przy UE, że szansa na podpisanie umowy do 19 października jest niewielka i że rozmowy ws. granicy w Irlandii trzeba będzie prawdopodobnie kontynuować po szczycie Rady Europejskiej wyznaczonym na czwartek i piątek, 17-18 października.

Francuski negocjator ds. Brexitu z ramienia UE powiedział dyplomatom z krajów członkowskich, że najnowsze propozycje brytyjskiego rządu dotyczące granicy celnej w Irlandii to „niesprawdzone” ryzyko, na które Wspólnota nie może się zgodzić. Barnier dodał także, że w celu osiągnięcia porozumienia jeszcze w tym tygodniu Boris Johnson musiałby się jeszcze zdobyć na jakiś „świeży impuls”. Francuz stwierdził jednak stanowczo, że UE musi dać Wielkiej Brytanii jeszcze jedną, „ostatnią szansę” na znalezienie realistycznej opcji zastępczej dla mechanizmu backstop. Rozmowy ostatniej szansy zostały wyznaczone na środę wieczór, czyli na kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu UE.

