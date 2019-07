Po upalnym weekendzie UK czeka duże ochłodzenie. W niektórych miejscach w kraju temperatura spadnie do 13 st. C

W niektórych regionach temperatura powietrza spadnie do 13 st. C

Fot. Getty

W pierwszym tygodniu lipca mieszkańców Wysp czeka duże ochłodzenie. Meteorolodzy Met Office prognozują, że w niektórych miejscach w kraju temperatura powietrza może spaść nawet do 13 st. C!

Po upalnym weekendzie, w trakcie którego słupki rtęci pokazały na południowym – wschodzie kraju 34 st. C, przyszedł czas na ochłodzenie. - Wszystko się już zmieniło, a po upale nie ma śladu, po tym jak zachodnie wiatry z obszaru Grenlandii spowodowały spadek temperatury w poniedziałek do wartości poniżej 20 st. C. Na północy Anglii będzie chłodno, a do połowy tygodnia należy się tam spodziewać zarówno przelotnych, jak i dłuższych opadów deszczu. Rekordowe upały w Europie dotarły i do UK, ale były one krótkotrwałe – powiedział Simon Partridge z Met Office.

Znaczne ochłodzenie to dobra wiadomość dla uczestników turnieju tenisowego Wimbledon, który startuje dzisiaj w Londynie. Meteorolodzy ostrzegają nawet, żeby kibice zabrali ze sobą na korty cieplejsze ubrania, ponieważ może im być chłodno na trybunach, zwłaszcza w godzinach wieczornych. - Wimbledon wystartuje z temperaturą ok. 19-20 st C, dlatego kibicom mogą się przydać sweterki. W poniedziałek i wtorek nie można też wykluczyć przelotnych opadów deszczu w Londynie (…) Upał odpuścił na Wyspach, ponieważ chłodniejsze powietrze przyniósł do UK front znad Atlantyku – dodał Partridge.

