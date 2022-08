Po upałach do UK dotarły gwałtowne burze i deszcze. Met Office wydało żółte alerty pogodowe

Fot. Unsplash, Met Office

Od dziś mieszkańców Wielkiej Brytanii czekają co najmniej trzy dni ulewnego deszczu. Po fali upałów i alertach o ekstremalnie wysokich temperaturach, teraz Met Office ostrzega przed silnymi opadami i burzami.

Pod względem pogody w UK ten tydzień będzie drastycznie różnił się od poprzedniego. Met Office zapowiedziało deszcze i burze, które już zaczęły przetaczać się przez większość kraju.

Burze i deszcze w UK. Żółte alerty pogodowe Met Office

Ostrzeżenia pogodowe dotyczące intensywnych opadów deszczu i burz obowiązują jak na razie od północny z niedzieli na poniedziałek do północy ze środy na czwartek. W poniedziałek alerty obejmują niemal cały kraj, natomiast we wtorek i w środę obszar objęty ostrzeżeniami stopniowo się zmniejsza.

W poniedziałek żółte ostrzeżenie pogodowe obejmuje całą Anglię, Walię, Irlandię Północną i większość Szkocji - z wyjątkiem najbardziej północnych krańców kraju. Z kolei we wtorek ostrzeżenie pogodowe obejmuje już tylko całą Anglię i Walię, natomiast w środę dotyczy wyłącznie południowej Anglii.

Heavy, thundery rain at first across Northern Ireland and Scotland this Monday morning



Drier elsewhere, but thundery rain soon spreading from the west, feeling very warm and muggy for many pic.twitter.com/gVXOzUrduE