Po ulewach znowu się ociepli i wypogodzi. Met Office przewiduje 23 stopnie Celsjusza

Po wtorkowych ulewach synoptycy zapowiadają przejaśnienia i ocieplenie, jednak prognozy długoterminowe przewidują niestabilne warunki pogodowe. Od 19 do 28 września będzie raczej deszczowo i wietrznie, szczególnie na północnym-zachodzie kraju.

W wielu rejonach kraju w środę będzie już sucho i słonecznie, co jest dobrą wiadomością po wtorkowych ulewach i miejscowych podtopieniach. Temperatury mogą wzrosnąć do około 23 stopni Celsjusza.

Poprawa pogody w UK

Met Office przewiduje w środę najładniejszą pogodę na południu kraju, chociaż słonecznie i sucho ma być w większości rejonów. Deszcze przesuną się nad Szkocję, gdzie wypogodzi się dopiero w czwartek.

Słońce będzie miłą odmianą po wtorkowych zawirowaniach pogodowych, kiedy to mieliśmy do czynienia z obfitymi opadami deszczu, także w Londynie, gdzie doszło również do podtopień. Tego dnia wystąpiły także poważne problemy komunikacyjne, z którymi musiały zmagać się m.in. osoby wracające po długiej przerwie do biur.

Prognoza długoterminowa

Z prognoz długoterminowych wynika, że we wrześniu i październiku mieszkańców Wysp czeka więcej trudnych warunków pogodowych. W nadchodzących tygodniach będzie coraz mniej słonecznych dni, wystąpią za to ulewne deszcze i silne wiatry. W czasie dwóch ostatnich tygodni września, między 19 a 28 września, pogoda będzie głównie pochmurna i deszczowa. Mogą wystąpić przebłyski słońca, jednak synoptycy mówią o dużych różnicach pogodowych między północą i południem kraju.

Centralne rejony kraju, wraz z Londynem, będą cieszyć się większą ilością słońca, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie to zakłócone pojawieniem się opadów deszczu. Najmniej przyjazne warunki pogodowe wystąpią na północnym-zachodzie, gdzie opady będą obfite, a wiatry porywiste.