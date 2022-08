Po raz pierwszy w historii w wolnych związkach w Anglii i Walii urodziło się więcej dzieci niż w małżeństwach/związkach partnerskich

Fot. Getty

Najnowsze dane The Office for National Statistics dotyczące urodzeń w Anglii i Walii są zaskakujące – statystyki pokazują, że po raz pierwszy w historii w wolnych związkach w urodziło się w tych krajach więcej dzieci niż w małżeństwach lub związkach partnerskich. A rejestracja urodzeń i związanych z nimi informacji ma miejsce w Anglii i Walii od 1845 roku.

Jak widać ludzie coraz rzadziej decydują się na dziecko w formalnych związkach i nie boją się o nie starać w związkach wolnych. Pokazują to najnowsze statystki The Office for National Statistics (ONS) dotyczące urodzeń w Anglii i Walii, z których wynika, że po raz pierwszy w historii w krajach tych w związkach nieformalnych urodziło się więcej dzieci niż w małżeństwach albo związkach partnerskich. Okazuje się, że w 2021 r. w Anglii i Walii zarejestrowano 624 828 żywych urodzeń, z czego 320 713 dzieci przyszło na świat w związkach wolnych lub w rodzinach bez ojca (51,3 proc.), a 304 115 w małżeństwach lub związkach partnerskich.

Dane pokazują, że to pierwsza taka sytuacja od 1845 r., czyli odkąd rozpoczęto rejestrację żywych urodzeń w Anglii i Walii.

Wzorce rodziny zmieniają się

- Liczba urodzeń żywych zarejestrowanych poza małżeństwem lub związkiem partnerskim po raz pierwszy przekroczyła w 2021 r. liczbę urodzeń zarejestrowanych w małżeństwie. Jest to zgodne z długoterminową i obserwowaną w ostatnich dziesięcioleciach tendencją spadkową w zakresie wskaźników małżeństw i rosnącą liczbą par żyjących w konkubinacie. Jednakże należy zachować ostrożność w interpretacji dzisiejszych liczb, ponieważ nie znamy jeszcze pełnego wpływu pandemii na statystyki dotyczące małżeństw i cywilnych związków partnerskich – zaznacza Dr James Tucker, szef analiz dotyczących zdrowia w ONS. A Harry Benson, dyrektor ds. badań w The Marriage Foundation dodaje:: - To, co obserwujemy, to efekt domina drakońskich restrykcji rządu nałożonych na małżeństwo podczas lockdownów. Prawdopodobieństwo jest takie, że rok 2021 będzie momentem przełomowym i zobaczymy wzrost urodzeń w małżeństwach, gdy nadrobione zostaną zaległości weselne.

