Po raz pierwszy w historii Met Office wydało ostrzeżenie dot. ekstremalnie wysokich temperatur w UK

Po raz pierwszy w historii brytyjskie Met Office wydało ostrzeżenie dotyczące ekstremalnych upałów w Wielkiej Brytanii. Alert drugiego stopnia (kolor bursztynowy) będzie obowiązywał w południowej Walii, w rejonie West Midlands oraz w południowej i południowo-zachodniej Anglii.

Fala upałów w Wielkiej Brytanii nadal trwa. W minioną niedzielę odnotowano najwyższą temperaturę w tym roku. W południowej Anglii słupki rtęci pokazały aż 31,6 stopni Celsjusza (Heathrow). Jednak nie tylko w najcieplejszym regionie w Anglii było gorąco - 31,2 stopnia Celsjusza panowało w Ballywattcock, a w Szkocji i Irlandii Północnej w było odpowiednio 26,2 stopnia i 25,5 stopnia Celsjusza. Więcej o rekordowych temperaturach pisaliśmy w naszym poprzednim artykule: "W Wielkiej Brytanii odnotowano najwyższą temperaturę w tym roku. Synoptycy zapowiadają kolejne gorące dni". Prognozy synoptyków wskazują, że najbliższe dni będę równie upalne. W związku z tymi prognozami brytyjski urząd meteorologiczny Met Office po raz pierwszy w swojej historii wydał nowo wprowadzone ostrzeżenie dotyczące ekstremalnych upałów.

Co się z nim wiąże?

The first ever Extreme Heat Warning has been issued for parts of South Wales, West Midlands, southern and southwestern England.#WeatherAware#Heatwave



Here is some more information about the warning pic.twitter.com/vuqckNUPJh