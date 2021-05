Po ogłoszeniu green list drożeją bilety lotnicze do krajów z zielonej listy. Liczba rezerwacji w Portugalii skoczyła nawet o 600 proc.

Fot. Getty

600-procentowy wzrost liczby rezerwacji wyjazdów wakacyjnych do Portugalii odnotowano po ogłoszeniu przez władze Anglii zielonej listy. Portugalia jest jednym z niewielu krajów, które od 17 maja będą na angielskiej green list.

Po piątkowym ogłoszeniu zielonej listy w górę poszybowały nie tylko statystyki dotyczące liczby rezerwacji, ale również ceny biletów lotniczych do miejsc, które znalazły się na green list. Green list będzie obowiązywać w Anglii od 17 maja, czyli od dnia zniesienia zakazu niekoniecznych podróży poza UK.

Ogłoszono GREEN LIST. Bilety lotnicze drożeją, rośnie liczba rezerwacji

Jak podaje The Independent, loty z Londynu do Portugalii liniami British Airways podrożały ponad dwukrotnie w piątek popołudniu. O godzinie 15:00 cena biletu wynosiła 130 funtów, a już o godzinie 18:00 te same bilety kosztowały 270 funtów, co oznacza skok ceny biletu lotniczego o 108 proc. w ciągu zaledwie trzech godzin. Nie tylko brytyjskie linie lotnicze odnotowały gigantyczne zmiany. Wiele firm turystycznych dzieliło się informacjami o „najlepszym dniu” sprzedażowym od miesięcy.

Cytowana przez iNews rzeczniczka TUI, największej firmy turystycznej w Wielkiej Brytanii, skomentowała: „To najlepszy dzień sprzedaży wakacji 2021 od pierwszego ogłoszenia mapy drogowej w lutym. Sześćdziesiąt procent wszystkich wakacji sprzedanych wczoraj dotyczyło Portugalii”. Firma Thomas Cook również poinformowała, że wakacje w Portugalii stały się jej „numerem jeden” po ogłoszeniu green list.

Z kolei według danych Jet2 liczba rezerwacji dotyczących portugalskiego Faro i Madery na lato 2021 wzrosła o ponad 600 procent w ciągu 24 godzin od ogłoszenia zielonej listy. W porównaniu z tym samym okresem zaledwie tydzień wcześniej, odnotowano skok o 1300 proc.

Jakie zasady dla listy zielonej, bursztynowej i czerwonej?

Zielona lista została ogłoszona przez ministerstwo transportu w piątek o godzinie 17:00. Minister Grant Shapps potwierdził, że od 17 maja zakaz swobodnych podróży zagranicznych poza UK zostanie w Anglii zniesiony, a w życie wejdą nowe zasady dla podróżnych wracających do Anglii - według system „sygnalizacji świetlnej”.

Podróżni wjeżdżający do Anglii z miejsc umieszczonych na green list nie będą musieli poddawać się kwarantannie, ale będą musieli wykonać dwa testy (jeden przed przekroczeniem granicy, a drugi po). Brak obowiązkowej kwarantanny i dwa zamiast trzech obowiązkowych testów, to dla podróżujących do Anglii duża zmiana po miesiącach zakazu niekoniecznych podróży i rygorystycznych reguł dotyczących kwarantanny i testów.

Niestety, na green list znalazło się jedynie 12 krajów i terytoriów. Większość państw - w tym Polska - została umieszczona na liście bursztynowej (amber list), co oznacza, że dla podróżnych z tych miejsc zasadniczo nic się nie zmienia. Podobnie żadnego złagodzenia zasad nie przewidziano dla podróżnych z państw umieszczonych na czerwonej liście (red list).