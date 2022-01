Po miesiącach uziemienia z powodu Covid-19 piloci popełniają podstawowe błędy pilotażowe. Niektórzy próbowali nawet wystartować z włączonymi hamulcami

Piloci popełniają podstawowe błędy w pilotażu po powrocie do pracy

Fot. Getty

Wielu pilotów, którzy powracają do pracy po „uziemieniu” spowodowanym wybuchem pandemii Covid-19, popełnia podstawowe błędy pilotażowe. Zdarzyło się nawet, że jedna z załóg próbowała wystartować na zaciągniętych hamulcach.

Memo, z którego wynika, że wielu pilotów musi sobie przypomnieć, „jak się lata”, pochodzi z australijskiej linii Quantas. Okazuje się, że piloci, powracający do pracy po miesiącach „uziemienia” z powodu pandemii Covid-19, popełniają podstawowe błędy i potrzebują więcej czasu na wykonanie „rutynowych” procedur. Z wewnętrznych dochodzeń wynika, że jednej załodze zdarzyło się nawet rozpoczęcie startu z zaciągniętymi hamulcami postojowymi, a innej z kolei zdarzyło się błędnie odczytać „wysokość jako prędkość lotu”. Jak donosi „Sydney Morning Herald”,„eksperci w pilotowaniu stracili świeżość i doświadczyli [po długiej przerwie] obniżenia zdolności poznawczych”. - W połączeniu ze zmniejszeniem liczby lotów, dostrzegamy, że [epidemia mocno wpłynęła na] skupienie załogi samolotów i ich znajomość poszczególnych operacji. (…) Rutynowe elementy, które kiedyś były wykonywane przy minimalnym wysiłku, teraz zajmują więcej czasu i odwracają uwagę od latania samolotem” - czytamy w notatce linii Quantas.

Piloci zapomnieli, jak się lata?

Eksperci zauważają, że długi okres, przez jaki piloci pozostawali nieaktywni, wpłynął na jakość dokonywanych przez nich startów i lądowań. Inne, niepokojące zdarzenia, dotyczyły też choćby nieprawidłowego rozmieszczenia przełączników w kokpicie. - Bardzo wcześnie zdaliśmy sobie sprawę, że musimy inaczej myśleć o programach aktualizowania wiedzy pilotów, dlatego opracowaliśmy ulepszony program powrotu do pracy, który będzie odpowiadał bezprecedensowemu wyzwaniu stojącemu przed naszą branżą. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem numer jeden, a wszystkie dane pokazują, że nasi piloci wracają do pracy z przekonaniem, by bezpiecznie wykonywać swoją pracę, z pewnością siebie i z wykorzystaniem wszystkich umiejętności – zaznaczył rzecznik linii Quantas.