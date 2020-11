Po lockdownie w Anglii zostanie wprowadzony bardziej rygorystyczny trzystopniowy system alertowy – podało Downing Street

Downing Street poinformowało o wprowadzeniu bardziej rygorystycznego trzystopniowego systemu alertowego po 2 grudnia, gdy minie lockdown. W poniedziałek Boris Johnson ma przedstawić także plan na święta.

Mimo że pewne regulacje pozostaną takie same jak poprzednio w „three-tiered system”, to w niektórych poziomach regulacje zostaną zaostrzone, aby nie zaprzepaścić tego, co udało się osiągnąć przez cztery tygodnie lockdownu.

Co po lockdownie?

Po wielu dywagacjach dotyczących tego, czy po lockdownie 2 grudnia możemy spodziewać się kolejnego lockdownu, Downing Street poinformowało, że rząd zdecydował się na powrót do trzystopniowego systemu alertowego, jednak w zaostrzonej formie.

Więcej rejonów zostanie objętych wyższymi poziomami zagrożenia, aby utrzymać pod kontrolą wskaźnik zachorowań – podało Downing Street. Ponadto restrykcje w wyższych poziomach mają zostać zaostrzone. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, jakie regulacje zostaną zmienione.

Plan na święta

W niedzielę mają odbyć się dyskusje w sprawie tzw. „Covid winter plan”, czyli regulacji, które mają obowiązywać w święta, a w poniedziałek najprawdopodobniej dowiemy się na ten temat więcej. Wtedy też mamy poznać szczegóły dotyczące zaostrzenia trzystopniowego systemu alertowego.