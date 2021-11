Po feriach świątecznych każdy uczeń secondary school w Anglii będzie musiał zrobić test na obecność Covid-19

Fot. Getty

Ministerstwo Edukacji poinformowało, że każdy uczeń secondary school w Anglii po przerwie bożonarodzeniowej zostanie poproszony o wykonanie testu na koronawirusa w szkole. Ma to ograniczyć zakażenia po świętach, obfitujących w spotkania w gronie bliższej i dalszej rodziny oraz przyjaciół.

W piątek Ministerstwo Zdrowia (DfE) wysłało wiadomość mailową do angielskich szkół średnich. W wiadomości poproszono dyrekcje placówek edukacyjnych o zamówienie odpowiedniej ilości zestawów testowych dla uczniów – tak aby po przerwie świątecznej każdy uczeń mógł wykonać test przed powrotem na lekcje.

W wiadomości cytowanej przez Sky News, Ministerstwo wyjaśniło, że przetestowanie po świętach wszystkich uczniów szkół średnich „pomoże zredukować transmisję” po bożonarodzeniowym okresie intensywnych spotkań z rodziną i znajomymi. Po feriach zimowych uczniowie wszystkich secondary schools w Anglii otrzymają testy antygenowe – testy mają być wykonywane w szkołach.

„Chcielibyśmy, aby wszystkie szkoły średnie przygotowały się do testowania swoich uczniów po powrocie w styczniu (…). Rozumiemy, że jest to znacząca dodatkowa prośba, ale testy nadal odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu COVID-19 poza szkołami” - napisano w wiadomości do szkół.