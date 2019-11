Po eksplozji silnika i wyssaniu kobiety przez wybite okno Boeing musi wymienić silniki w 7000 samolotów 737. Składa się z nich cała flota Ryanaira

Fot. Getty

Uziemienie samolotów 737 Max to nie jedyny problem koncernu Boeing. Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poleciła właśnie Boeingowi wymienić silniki w 7000 samolotów 737, w modelach Next Generation. Największy w Europie, tani przewoźnik Ryanair, ma we flocie wyłącznie samoloty Następnej Generacji, 737-800.

Boeing zgodził się zmodernizować silniki w 7000 samolotów 737 Następnej Generacji po tym, jak w kwietniu 2018 r. doszło do eksplozji silnika w jednej z maszyn znajdujących się w powietrzu. Na skutek eksplozji wybite zostało okno, przez które częściowo wyssana została 43-letnia kobieta. Do tragicznego zdarzenia doszło na pokładzie samolotu linii Southwest Airlines, którym 144 pasażerów podróżowało z Nowego Jorku do Dallas. Poszkodowana, 43-letnia Amerykanka, została co prawda wciągnięta przez pasażerów do środka maszyny, ale nie przeżyła wypadku na skutek odniesionych ran.

Przypomnij sobie: Eksplozja silnika w samolocie pasażerskim! Kobieta została częściowo wyssana przez wybite okno

Śledztwo wykazało, że do wypadku doszło na skutek pęknięcia łopatki turbiny silnika i niewystarczającej w tym wypadku ochrony gondoli silnika. Po publikacji raportu dotyczącego śmierci 43-latki w powietrzu, amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (ang. National Transportation Safety Board) zaleciła w związku z tym Boeingowi wymianę silników w samolotach 737 Następnej Generacji, czyli w modelach 737-600, 737-700, 737-800 i 737-900. Takich, aktywnie przewożących pasażerów maszyn, jest na całym świecie blisko 7000, a irlandzki Ryanair posiada ich ponad 450.

Czytaj też: „To jest bardzo bezpieczny samolot” - tak o Boeingach 737 Max mówi szef Ryanaira. I zapowiada wprowadzenie maszyn do floty w lecie 2020 r.

- Ten wypadek pokazuje, że łopatka turbiny może ulec awarii i odpaść inaczej, niż to zostało zaobserwowane podczas testów certyfikacyjnych silnika i jak to zostało uwzględnione w analizach konstrukcyjnych płatowca. Należy zapewnić integralność strukturalną elementów gondoli silnika dla różnych kombinacji płatowca i silnika – wyjaśnił Robert Sumwalt, przewodniczący NTSB.