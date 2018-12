Po brytyjskiej stolicy "za friko" - na Nowy Rok komunikacja miejsca w Londynie będzie DARMOWA

Karetki ledwo zipią. A przed nimi najtrudniejsza noc roku Troje z dziesięciu operatorów karetek ma poważny problem z podejmowaniem wszystkich zleceń w okresie okołoświątecznym. Proszą więc Brytyjczyków, aby dzisiejszej nocy dwukrotnie się zastanowili, czy przyjazd...

Pijany Polak z Anglii sprawcą incydentu na "Sylwestrze Marzeń" Podczas "Sylwestra Marzeń" w Zakopanem doszło do incydentu - pijany mężczyzna próbował wtargnąć do strefy zamkniętej, przeznaczonej tylko dla VIP`ów. Okazało się, że to 35-letni Polak na stałe mieszkający...

Koniec z płaceniem za skorzystanie z toalety na stacji kolejowej w Wielkiej Brytanii Od 1 kwietnia 2019 roku na londyńskich stacjach nie zapłacimy już ani pensa za skorzystanie z toalety - nowe regulację będą dotyczyły jedynie infrastruktury zarządzanej przez Network Rail.

WiFi w londyńskich busach. Sprawdź, w których liniach połączysz się za darmo Transport for London dzielnie forsuje coraz to nowe rozwiązania mające na celu przemienienie popularnych Routemasterów w cuda techniki na kółkach. Obecnie wprowadza pilotażowy program, dzięki któremu pasażerowie...

Sylwester w światowych metropoliach Jeśli próbujesz zadzwonić do bliskich z życzeniami noworocznymi oglądając pokaz sztucznych ogni nad Tamizą, na pewno ci się to nie uda. Sieci telefoniczne są przeciążone. Co roku, aby oglądać fajerwerki...

„Grubi i nieatrakcyjni” nie wejdą do londyńskich klubów. Chyba, że zapłacą więcej Promotorzy pracujący dla londyńskich klubów rozsyłają do swoich klientów wiadomości z instrukcjami w zakresie tego, jak muszą wyglądać i jakie kryteria spełniać, by móc brać udział w organizowanych tam...

Postanowione, niewykonane Dochodzę ostanio do wniosku, że to chyba nie przypadek, iż grudniowe święta tak blisko sąsiadują w kalendarzu z Nowym Rokiem. Bo czym byłyby święta bez świątecznych życzeń, zaś Nowy Rok bez noworocznych...

Londyńskie autobusy pojadą inaczej! Sprawdź nowe trasy Transport for London planuje zmienić trasy niektórych autobusów. Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Zmiany dotyczą rejonu New Addington w Croydon i mają ułatwić komunikację między...

Groźba ataku terrorystycznego w Europie przed Nowym Rokiem Londyn oraz inne stolice państw europejskich dostały ostrzeżenie od austriackich służb przed możliwym atakiem terrorystycznym jeszcze przed Nowym Rokiem. Wczoraj wieczorem austriacka policja została zaalarmowana...