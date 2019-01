Po Brexicie wraz z polskimi emigrantami wracającymi z UK w Polsce pojawią się... brytyjscy producenci owoców!

Wygląda na to, że wraz z Brexitem z Wielkiej Brytanii wyjadą nie tylko unijny pracownicy, którzy zajmowali się pracą w przemyśle spożywczym, ale także... same firmy produkujące żywność!

Na łamach "Pulsu Biznesu" możemy przeczytać o planach brytyjskich producentów żywności, którzy chcąc uniknąć komplikacji związanych z wyjściem UK ze struktur unijnych będą kupować fabryki znajdujące się na terenie Wspólnoty. Przedsiębiorcy szukają odpowiedniej infrastruktury także w... Polsce.

- Wszyscy przetwórcy żywności, z którymi rozmawiam, tłumaczą, że muszą usilnie starać się, by zatrzymać pracowników pochodzących z innych krajów europejskich, bo ci chcą wracać. Nasze biuro w Polsce obsługuje 3-4 bardzo duże grupy spożywcze poszukujące fabryk w Polsce, w które chcą zainwestować - komentował Jonathan Buxton, partner z Cavendish Corporate Finance, cytowany przez "Puls Biznesu".

- Od pewnego jej poziomu potrzebujesz wykwalifikowanej siły roboczej. Jeśli ona jest z powrotem w Polsce albo istnieje ryzyko, że do Polski wróci, to nawet w przypadku ewentualnych ceł producenci są skłonni mieć w Polsce fabrykę, bo zdają sobie sprawę z tego, że dostęp do pracowników zapewni im możliwość kontynuowania produkcji - dodaje Buxton.

Dość paradoksalnie, ale wygląda na to, że wraz z częścią Polaków wracających do Polski w naszym kraju pojawią się brytyjskie firmy, które chętnie ich zatrudnią!

Co ciekawe, to już się dzieje, a przykładem przedsiębiorstwa, które zdecydowało się na taki ruch, jest choćby W B Chambers & Son. Przeniosła ona produkcję owoców miękkich (takich jak maliny, truskawawki i borówki) właśnie nad Wisłę. Co było powodem tej decyzji? Obawa przed brexitowymi cłami oraz brak pracowników sezonowych. Dodajmy, że firma ta przez 70 lata działała na Wyspach Brytyjskich...