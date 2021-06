"Po Brexicie nadal będziemy bardzo bliskimi partnerami" - deklaruje Anna Clunes, ambasador UK w Polsce

Fot: Twitter @KancelariaSejmu

Podczas spotkania z parlamentarzystami w Sejmie RP Anna Clunes zapewniała, że pomimo Brexitu Polska i Wielka Brytania pozostaną "bardzo bliskimi partnerami". Kluczowym obszarem współpracy polsko-brytyjskiej mają stać się nauka, technologia i inwestycje.

Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anna Clunes wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw Konferencji o przyszłości Europy. Oprócz polskich parlamentarzystów byli na niej obecni także przedstawiciele Bow Group, a więc najstarszego konserwatywnego think-tanku w Wielkiej Brytanii – dr John Stanley i Ben Harris-Quinney. "Nadal będziemy bardzo bliskimi partnerami handlowymi, sojusznikami w obrębie NATO i nadal będziemy mieć bliskie relacje pomiędzy Wielką Brytanią a Polską we wszystkich obszarach, a także bliskie relacje z UE" - deklarowała ambasador Clunes.

Ambasador UK w Polsce pojawiła się w Sejmie RP

Konkrety? "Jest pięć obszarów, w ramach których chcielibyśmy współpracować i współpracujemy już ściśle z Polską. Pierwszy z nich dotyczy nauki, technologii i inwestycji; obecnie widzimy, że jest to kluczowy obszar dla współpracy. Po drugie, kształtowanie porządku międzynarodowego w przyszłości z silnymi instytucjami międzynarodowymi - także w obszarze handlu; po trzecie wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. Budowanie odporności zwłaszcza w obliczu zdrowia i klimatu. I wreszcie współpraca w obszarze wyzwań globalnych, także praca w kierunku demokracji i obrony praw człowieka" - mówiła Clunes, cytując za PAP`em.

Warto również dodać, że Anna Clunes, która sama dołożyła swoją cegiełkę do wyjścia UK z UE, tłumaczyła w Sejmie powody, które sprawiły, że Brexit stał się faktem.

Co Anna Clunes mówiła o relacjach między Polską, a Wielką Brytanią?

"Przytłaczający czynnik dotyczył niepodległości i niezależności Zjednoczonego Królestwa i tematy, jakie się pojawiły dotyczyły przejęcia kontroli od Brukseli nad naszymi pieniędzmi, naszymi prawami i granicami - wodami otaczających Wielką Brytanię. Myślę, że wielu Brytyjczyków uznało, że zbyt wiele niepodległości przekazano Brukseli właśnie w kontekście tych zagadnień" - mówiła.

Anna Clunes podkreśliła, że umowa gwarantuje dostęp do wzajemnych rynków, usuwa taryfy i kwoty na towary oraz zapewnia kontynuacje łańcuchów dostaw w UE i Wielkiej Brytanii. "To jest bardzo ważne z punktu widzenia Polski, gdzie całkowity handel pomiędzy naszymi krajami wyniósł 120 mld zł w okresie bezpośrednio poprzedzającym pandemię. I chociaż nastąpił spadek w styczniu tego roku, widzimy, że handel pomiędzy naszymi dwoma krajami w tej chwili z miesiąca na miesiąc znów wzrasta, starając się dojść do poprzedniego poziomu" - zaznaczyła ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce.

Jak będą wyglądały stosunki obu krajów po Brexicie?

