Pływanie w 35 metrów w powietrzu - w Londynie powstanie basen zawieszony między budynkami

Podniebny basen zawieszony 35 metrów między budynkami w samym sercu Londynu - oto Sky Pool w Embassy Gardens. Zobaczcie zdjęcia, bo wyglądają naprawdę oszałamiająco! ​To pierwsze przedsięwzięcie tego typu na świecie!

Dzięki zlokalizowanej 35 metrów nad londyńskim brukiem konstrukcji możliwe będzie przepłynięcie między jednym a drugim budynkiem będącym częścią kompleksu Embassy Gardens. Pływając w basenie liczącym sobie 25 metrów będzie można podziwiać nie lada widoki, w tym takie ikony londyńskiego krajobrazu, jak budynek ambasady Stanów Zjednoczonych, Parlament, czy kultowy London Eye.

Pływanie 35 metrów ponad chodnikami Londynu

Pomysł na skonstruowanie w samym centrum Londynu, w Nine Elms basenu między dwoma budynkami wyszedł od dewelopera Seana Mulryana. "Wizja stworzenia Sky Pool wynikała z chęci przesunięcia granic możliwości współczesnej architektury i budownictwa. Chcieliśmy zrobić coś, czego jeszcze nigdy wcześniej nie zrobiono. Ten basen będzie naprawdę wyjątkowy. Każdy, kto z niego skorzysta, poczuje się, jakby był w powietrzu" - komentował.

Akrylowy basen w stylu akwarium został wykonany w Kolorado i przetransportowany 5000 mil do Londynu, gdzie stanie się częścią inwestycji wartej miliardów funtów. Do jego stworzenia użyto rekordowo dużego bloku akrylu. Sama woda w basenie będzie ważyć około 375 ton. Pełne wymiary to 25 metrów długości, 5 metrów szerokości, a głębokość wyniesie 3 metry. Wydaje się, że można napisać, że będzie to najbardziej ekskluzywne miejsce do pływania w brytyjskiej stolicy.

Projekt basenu Sky Pool zapiera dech - musicie go zobaczyć!

Co ciekawe będzie można z niego korzystać... za darmo! Wystarczy być mieszkańcem kompleksu Embassy Gardens. Ceny mieszkań zaczynają się od (bagatelka!) 897 500 GBP.

Otwarcie zostało zaplanowane na 19 maja. Pierwotnie miał zostać otwarty latem ubiegłego roku, ale uruchomienie projektu zostało wstrzymane przez pandemię koronawirusa.