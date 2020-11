Płyn do płukania jamy ustnej zabija koronawirusa w 30 sekund! Testy laboratoryjne przyniosły zaskakujące rezultaty

Fot. Getty

Najnowsze testy laboratoryjne przeprowadzone na płynach do płukania jamy ustnej wykazały, że środki te zabijają wirusa Sars-CoV-2 w zaledwie 30 sekund. Teraz naukowcy przystąpią do testów klinicznych, by sprawdzić, czy stosowanie tych popularnych płynów może prowadzić do zmniejszenia poziomu Covid-19 w ślinie osób zakażonych.

Raport „The Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro” przygotowany przez naukowców Uniwersytetu w Cardiff, jest niezwykle obiecujący, choć przedstawione w nim konkluzje będą teraz wymagały przeprowadzenia badań klinicznych. W raporcie czytamy, że płyny do płukania jamy ustnej zawierające co najmniej 0,07% chlorku cetylopirydyniowego (CPC) w satysfakcjonujący sposób zwalczają wirusa Sars-CoV-2. W laboratorium koronawirus ginął po ok. 30 sekundach od momentu wystawienia go na działanie płynu.

Płyn do płukania jamy ustnej zabija koronawirusa

Teraz wyniki testów w laboratoriach Uniwersytetu w Cardiff będą musiały zostać sprawdzone „na żywym organizmie”. Badania kliniczne, które potrwają 12 tygodni, zostaną przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Cardiff, a pacjenci będą w tym czasie płukać usta płynem marki Dentyl (to właśnie ta marka jak na razie jako jedyna została dopuszczona do dalszej fazy badań).

- Chociaż płyny do płukania jamy ustnej bardzo skutecznie eliminują wirusa w laboratorium, to musimy sprawdzić, czy działają one także na pacjentów i to jest cel tych właśnie badań klinicznych. Musimy podkreślić, że badanie nie dostarczy nam żadnych bezpośrednich dowodów na to, czy wirus będzie się przenosił między pacjentami, bo to wymagałoby innego rodzaju badań na znacznie większą skalę. Ale badanie kliniczne pokaże nam, jak długo efekty [dezaktywacji przez płyn wirusa] utrzymują się po jednorazowym podaniu płynu do płukania jamy ustnej pacjentom z Covid-19. Badanie in vitro jest bardzo zachęcające i jest pozytywnym krokiem, ale też teraz wyraźnie potrzebujemy przeprowadzenia dalszych badań klinicznych. Musimy zrozumieć, czy wpływ dostępnych bez recepty płynów do płukania jamy ustnej na wirusa Covid-19 uzyskany w laboratorium można odtworzyć u pacjentów i nie możemy się doczekać zakończenia naszych badań klinicznych na początku 2021 r. - poinformował profesor David Thomas odpowiedzialny w Szpitalu Uniwersyteckim w Cardif za przeprowadzenie badań klinicznych.