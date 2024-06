Zdrowie Płuco nastolatki rozerwane przez wapowanie. Myślała, że to nieszkodliwe

Płuco 17-latki zostało dosłownie rozerwane przez codzienne, intensywne wapowanie. Nastolatka przyznała, że nie była w ogóle świadoma szkodliwości swojego nawyku.

Nastolatka straciła przytomność. W jej płucu zrobiła się dziura

17-letnia Kyla Blythe spała u koleżanki, gdy nagle straciła przytomność i zrobiła się cała sina. Okazało się, że w jej płucu pękł pęcherzyk, który zrobił dziurę w narządzie i niemal doprowadził u dziewczyny do zatrzymania akcji serca. Nastolatka przeszła ponad 5-godzinną operację, w wyniku kt órej lekarze zmuszeni byli usnąć jej część płuca.

Przeczytaj też:

Dlaczego psy American XL Bully bywają niebezpieczne? Behawiorystka wskazuje na błędy popełnione przez człowieka agresywne psy

– To było dla mnie przerażające. Płakałem jak dziecko. Okropnie było to oglądać. Byłem z nią przez cały czas. To zagrażało jej życiu. To naprawdę zagroziło jej życiu, ponieważ w ten piątek była o krok od zatrzymania akcji serca. Powiedzieli mi, że cała posiniała. Myśleli, że umarła – w takich słowach o całym zdarzeniu opowiedział w mediach ojciec 17-latki. I dodał, że w trakcie rozmowy z lekarzem dowiedział się, że do szpitali z podobnymi objawami trafia coraz więcej młodych ludzi. Są to nawet dzieci poniżej 5. roku życia, u których w wyniku zaciągania się e-papierosem dochodzi do zapadnięcia się płuc.

Wapowanie doprowadziło do pęknięcia płuca u nastolatki?

Wszystko wskazuje na to, że do utworzenia się pęcherza, a następnie przebicia płuca doszło u 17-letniej Kyli właśnie z powodu wapowania. Nastolatka wyznała w mediach, że zaczęła korzystać z e-papierosów, gdy miała 15 lat, ponieważ było to modne wśród jej znajomych. Problem polegał jednak na tym, że młoda Brytyjka zaciągała się dymem ok. 4000 razy w ciągu tygodnia. A to stanowi ekwiwalent ok. 400 papierosów tygodniowo, czyli ok. 60 papierosów dziennie.

Przeczytaj też:

Jak Polacy na Wyspach głosowali w wyborach do PE? Breaking News

– Szczerze myślałam, że jest to nieszkodliwe. Że e-papierosy nikomu nic nie mogą zrobić. Choć widziałam wiele rzeczy na ten temat. Myślę, że wszyscy mają w tym temacie takie samo zdanie jak ja miałam. Ale teraz już nie dotknę e-papierosów. Nie zbliżyłabym się do nich. Ta sytuacja naprawdę mnie wystraszyła. Byłam przerażona. Weszliśmy tam [do szpitala], myśląc, że spędzimy tam tylko kilka godzin. A skończyło się na dwóch tygodniach, z operacją i tak dalej – wyznała w mediach 17-latka.

Przeczytaj też:

Sześć regionalnych lotnisk ponownie wprowadza ograniczenia dotyczące płynów Breaking News

Z danych Action on Smoking and Health (ASH) wynika, że popularność wapowania wśród dzieci szybko rośnie, a w 2023 r. liczba osób, które spróbowały e-papierosów niemal się podwoiła i osiągnęła wskaźnik 20 proc. Dodatkowo w ostatnim roku po e-papierosy sięgnęło ponad dwukrotnie więcej nastolatków w wieku od 11 do 17 lat niż nastolatków, które sięgnęły po tradycyjne papierosy. Eksperci alarmują, że wapowanie może zahamować rozwój mózgu u nastolatków ze względu na znajdujące się w nich, toksyczne substancje chemiczne, takie jak ołów czy uran.