Płomienny romans „Heaven in Hell” w brytyjskich i irlandzkich kinach już od 3 Marca 2023

Polski film opowiadający o niezwykłych namiętności do kina w UK i Irlandii wchodzi już 3 marca 2023

Możecie to sprawdzić sami!

Czy „Heaven in Hell” okaże się podobnym przebojem?

W brytyjskich i irlandzkich kinach od 3 marca 2023 będzie można oglądać film „Heaven in Hell” z Magdalenę Boczarską i Włochem Simone Susinną w rolach głównych. Pełen namiętności obraz w reżyserii Tomasza Mandesa został wyprodukowany przez Ewę Lewandowską, a więc duet filmowców odpowiedzialnych za przebojową trylogię „365 dni".

Czy dojrzałej kobiecie wolno się szaleńczo zakochać i rzucić w wir namiętności? Czy atrakcyjny facet, o którym marzą dziewczyny, może wybrać starszą partnerkę, dając jej czułość i bliskość, za którymi ona tak bardzo tęskni? W „Heaven in Hell” Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. On — przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans.

Olgą targają skrajne uczucia: poczucie odpowiedzialności walczy z rodzącą się miłością, poczucie wstydu — z siłą namiętności, rozwaga — z tęsknotą za spontanicznością młodej dziewczyny. Maks zaczyna rozumieć, że beztroskie życie z dnia na dzień już mu nie odpowiada. Jest pewien, że kobieta, którą spotkał, jest miłością jego życia. Nie wie jednak, jak pokonać przeszkody na drodze do bycia razem.

Kiedy głęboko skrywane tajemnice wyjdą na jaw, jeszcze bardziej skomplikują trudne wybory kochanków z „Heaven in Hell". Oboje kochają szalone żywioły, wiatr i gwałtowne morze. Czy odważą się skoczyć w nieznane?

Światowa i polska premiera „Heaven in Hell” miała miejsce 10 lutego 2023. Film został wyreżyserowany przez Tomasza Mandesa, a jego scenariusz napisali sam reżyser i Mojca Tirs. Za produkcję odpowiadają Ewa Lewandowska i wspomniany wyżej Mandes. Lewandowska i Mandes to duet odpowiedzialny za trylogię „365 dni”, w którym jedną z ról grał Simone Susinna. Przystojny włoski aktor powraca również i w tej produkcji.

Oprócz niego na ekranie zobaczymy prawdziwą plejadę polskich gwiazd: Magdalenę Boczarską, Sebastiana Fabijańskiego, Janusza Chabiora, Katarzynę Sawczuk i Katarzynę Kwiatkowską.

Gdzie będzie można obejrzeć „Heaven in Hell”?

UK

ODEON



Acton

Aylesbury

Andover

Belfast

Birmingham Broadway Plaza

Blackpool

Bournemouth

Bracknell

Basingstoke

Braehead

Brighton

Bristol

Chatham

Cardiff

Colchester

Coventry Skydome

Crewe

Derby

Dudley

Dundee (Douglas Field)

Dunfermline

Edinburgh Fort Kinnaird

Edinburgh Lothian Rd

Edinburgh West

East Kilbridge

Exeter

Guilford

Glasgow Quay

Greenwich

Hatfield

Haymarket

Hereford

Holloway

Huddersfield

Hull

Kettering

Kingston

Lee Valley

Leeds Thorpe Park

Leeds-Bradford

Leicester

Lincoln

Liverpool One

Liverpool Switch Island

Llanelli

Maidenhead

Maidstone

Manchester Great Northern

Mansfield

Metrocentre

Milton Keynes Stadium

Newark

Norwich

Nuneaton

Oxford

Port Solent

Preston

Rochdale

Sheffield

Stoke-On-Trent

Streatham

Southend

Swadlincote

Swansea

Tamworth

Taunton

Telford

Trafford Centre

Trowbridge

Uxbridge The Chimes

Warrington

West Bromwich

Weston Super Mare

Worcester

Wimbledon

Wrexham



SAVOY



Boston

Corby

Doncaster

Grantham

Nottingham

Worksop

SHOWCASE



Peterborough

Southampton

CINEWORLD



Aberdeen US

Ashton

Barnsley

Basildon

Belfast

Bolton

Bracknell

Bradford

Braintree

Castleford

Cheltenham

Chichester

Crawley

Dublin TBC

Enfield

Falkirk

Feltham

Glasgow SB

Gloucester Q

Harlow HC

Hemel Hempstead

High Wycombe

Hounslow

Hull

Huntingdon

Ilford

Ipswich

Jersey

Luton

Milton Keynes

Newport SP

Northampton

Nottingham

O2 Greenwich

Plymouth

Poole

Rugby

Rushden Lakes

South Ruislip

Swindon SR

Wakefield

Wandsworth

Wembley

Wolverhampton

Wood Green

Yeovil



VUE



Aberdeen

Bedford

Blackburn

Bolton

Bristol Cribbs

Cambridge

Carlisle

Cheshire Oaks

Doncaster

Dublin

Edinburgh Ocean

Farnborough

Finchley North

Glasgow Fort

Halifax

Hamilton

Harrow

Hartlepool

Hull

Inverness

Lancaster

Leeds Light

Leicester

Livingston

Manchester Printworks

Merthyr

Northampton

Oxford

Plymouth

Portsmouth

Reading

Redditch

Scunthorpe

Southport

Staines

Star City

Thanet

Thurrock

Torbay

Watford

Westfield

Westfield Stratford

Wood Green

York



PERTH PLAYHOUSE

Perth



IRLANDIA

OMNIPLEX

Cork

Limerick

Galway Salthill

Sligo

Northern Ireland

Craigavon

Newry

The Reel Pictures



Blackpool

Ballincollig

IMC



Athlone

Ballymena

Carlow

Dublin Savoy

Dun Laoghaire

Dundalk

Enniskillen

Galway

Killarney

Kilkenny Barrack Street

Mullingar

Santry

Tullamore

Thurles

ODEON



Belfast

Blanchardstown

Cavan

Charlestown

Limerick

Naas

Newbridge

Portlaoise

Waterford



Century Cinemas



Letterkenny