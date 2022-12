Play Poland Film Festiwal 2022 w twoim domu

Zapraszamy do udziału w artystycznym AI z nagrodami

O roku ów! Podczas ubiegłorocznej edycji Play Poland Film Festiwal można było mieć nadzieję, że świat weźmie głęboki oddech, podrapie się po głowie i dziarskim krokiem wróci na właściwy kurs… Nic bardziej mylnego! Wychodząc z jednego kryzysu, wdepnęliśmy w kolejny i obecnie drepczemy w kółko, a w głowie kołacze się więcej pytań niż odpowiedzi. Parafrazując polskiego klasyka literatury: Quo vadis, homine?

Potraktujmy tegoroczny Play Poland Film Festiwal jeśli nie jako drogowskaz, to solidną przymiarkę do stworzenia takowego. W wygodnym zaciszu własnego domu (tak, Festiwal zagości u Was w formie wirtualnej!) zastanówmy się nad propozycjami twórców filmowych i ich interpretacją otaczającej nas rzeczywistości. Wraz z nimi odkryjmy kolejne, gęste warstwy teraźniejszości, która dostarcza scenarzystom i reżyserom nieprzebranych ilości materiału, zerknijmy także w przeszłość w poszukiwaniu uniwersalnych wskazówek, a także w przyszłość, która – przepuszczona przez wrażliwość polskich artystów – nabiera fascynujących form i barw.

Zapraszamy na tegoroczną edycję Play Poland Film Festival

Tak, jak to miało już miejsce tyle razy w historii – umiejscowienie Polski na mapie czyni głosy polskich twórców szczególnie wartościowymi w kontekście wydarzeń politycznych – w tym roku głosy te mają szanse wybrzmieć jeszcze wyraźniej, opisując i interpretując wydarzenia bez mała historyczne i kluczowe dla przyszłego porządku świata. PPFF 2022 zbiera najbardziej wartościowe filmowe formy wypowiedzi, obierające za punkt wyjścia szeroki wachlarz problemów: od (o)presji społecznej, poprzez konfrontację z małomiasteczkową beznadzieją, obserwację interakcji człowieka z naturą, po eksplorowanie możliwości buntu wobec struktur państwa, coraz mocniej zaciskającego pętlę na szyi obywatela… I wiele innych problemów, dręczących współczesnego, wrażliwego człowieka.

Proponujemy Wam cztery kategorie, przyporządkowane poszczególnym polskim szkołom filmowym: Szkle Filmowej w Łodzie, Warszawskiej Szkole Filmowej, Szkoła Wajdy i Studio oraz Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, dorzucając piątą – Fokus na Ukrainę, w ramach której – oprócz filmów opisujących wojenną rzeczywistość, pokażemy Wam również wystawę „Ogrody smutku” Kateryny Lysovenko, powstałe po ucieczce artystki z oblężonego Kijowa.

Filmy i wystawy będą dostępne na platformie VOD

Wobec wciąż delikatnej sytuacji instytucji kulturalnych w Szkocji – Play Poland Film Festiwal odbędzie się w tym roku w cyberprzestrzeni www.theblob.studio/vod, będącej w bieżącej sytuacji najwłaściwszą platformą dzielenia się bogactwem polskich produkcji filmowych.

Dodatkowo, Festiwal podejmuje wyzwanie zmierzenia się z nowym zjawiskiem, którego konsekwencje mogą na zawsze przedefiniować pojęcia artysty, dzieła i jego autorstwa – sztuką (współ)tworzoną przez sztuczną inteligencję. Zapraszamy do udziału w konkursie artystów, którzy mierzą się z tym narzędziem, generując nowe, zaskakujące światy www.theblob.studio/ai

Wybierz się wraz z Play Poland Film Festiwal w podróż po światach stworzonych przez polskich twórców. Wspólnymi siłami spróbujmy odnaleźć odpowiedź na pytanie: Quo vadis?

