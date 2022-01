Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II uświetni kolekcjonerska edycja monet

Fot: Tiwtter @RoyalMintUK

Brytyjska Mennica Królewska wypuszcza zestaw nowych wzorów monet, aby uczcić zbliżający się Platynowy Jubileusz królowej. Nie ograniczy się tylko do 50-pensówek, ale wypuści również monety o wartości 5 i 2 funtów.

Royal Mint w swojej najnowszej serii kolekcjonerskich monet, które w obiegu pojawią się w roku 2022, uświetni przede wszystkim nadchodzący jubileusz Elżbiety II, ale nie tylko! Dwie z pięciu monet, w tym 5-funtówka i 50-pensówka, będą poświęcone właśnie nadal urzędującej królowej brytyjskiej, która na tronie zasiada już od 70 lat. Pozoistałe trzy z kolei związane będą z czymś innym, z inną tematyką i z innymi postaciami historycznymi. Jedna z monet zostanie wybita z okazji Commonwealth Games, które w przyszłym roku odbędą się w mieście Birmingham. Również ma mieć wartość 50 pensów. Kolejne dwie zostaną poświęcone Alexandrowi Grahamowi Bellowi oraz Verze Lynn. Obie będą miały wartość 2 funtów.

Znamy szczegóły dotyczące nowej edycji monet kolekcjonerskich Royal Mint na rok 2022

O ile postaci szkockiego wynalazcy, któremu zawdzięczamy telefon i kilkudziesięciu innych wynalazków telekomunikacyjnych, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, o tyle Vera Margaret Welch nie jest aż tak dobrze znana. Kim była?

Vera Lynn to brytyjska wokalistka, której kariera została zapoczątkowana tuż przed wybuchem II wojny światowej. Podczas II wojny światowej była jedną z najbardziej znanych artystek estradowych. Występowała m.in. dla żołnierzy, a piosenki "We’ll Meet Again" i "The White Cliffs of Dover" zdobyły szczególną popularność wśród pilotów RAF. 30 sierpnia 2009 jej płyta "We'll Meet Again – The Very Best of Vera Lynn" dotarła do 1. miejsca na brytyjskiej liście albumów UK Albums Chart. Vera Lynn, licząca wtedy 92 lata, jest najstarszą żyjącą artystką, jaka dotarła na szczyt tej listy.

Platynowy Jubelieszy królowej Elżbiety II jest jednym z głównym motywów

5 kwietnia 2020 królowa Elżbieta II w telewizyjnym przemówieniu poświęconym pandemii COVID-19 zacytowała piosenkę We'll Meet Again, która stała się w Wielkiej Brytanii nieoficjalnym hymnem walki z koronawirusem.

Dodajmy, że Royal Mint każdego roku wypuszcza nowy zestaw okolicznościowych monet upamiętniających ważne wydarzenia w danym roku. Nowe edycja będzie dostępna w sprzedaży już od 4 stycznia 2022 roku.