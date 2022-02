Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II - Uroczystości mają być pod każdym względem rekordowe

Fot. Getty

6 lutego przypada 70. rocznica wstąpienia Elżbiety II na tron Wielkiej Brytanii. Podobnie jednak jak urodziny monarchini, tak i Platynowy Jubileusz, odbędzie się dopiero latem, w najbardziej dogodnych warunkach pogodowych. Natomiast już teraz wiadomo, że planowane na 5 czerwca uroczystości będą pod każdym względem rekordowe.

Dokładnie 70 lat temu, 6 lutego 1952 r., młoda, 25-letnia Elżbieta, wstąpiła na tron Wielkiej Brytanii. Stało się to 16 miesięcy po tym, jak przedwcześnie na raka gardła zmarł jej ojciec, król Jerzy VI. I tak, nieprzerwanie od 70, królowa Elżbieta II panuje na Wyspach (panuje, choć nie rządzi), a w długości zasiadania na tronie pobiła nawet słynną królową Wiktorię, która na tronie zasiadała przez 63 lata, 7 miesięcy i 2 dni.

Uroczystości z okazji Platynowego Jubileuszu będą wyjątkowe

Uroczystości związane z obchodami Platynowego Jubileuszu zostały zaplanowane na 5 czerwca i już wiadomo, że będą one zupełnie wyjątkowe. Ze wstępnych informacji wynika, że organizatorzy niejakiego Windsor Big Lunch rozstawią na czas uroczystości stół o długości 500 m, przy którym będzie mogło zasiąść około 1600 osób. Jeśli tak się stanie, to będzie to absolutny rekord – poprzedni został ustanowiony podczas festiwalu May International Festival w Memphis w stanie Tennessee, gdzie stół był o 100 metrów krótszy. - Staramy się zachęcać ludzi do spotkania się 5 czerwca, aby podziękować królowej, ale także [by podziękować] sąsiadom, przyjaciołom i ludziom, którzy wpłynęli na to, jak wyglądały ostatnie dwa lata. Chcemy wystawić około 500-metrowy stół piknikowy, przy którym będzie mogło zasiąść 1600 osób. Taki jest cel – jeśli uda się go jeszcze trochę wydłużyć, to fantastycznie, ale to przyjęte przez nas minimum – zaznaczyła organizatorka Windsor Big Lunch, Lisa Hunter.