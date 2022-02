Platynowy Jubileusz: Królowa Elżbieta II obchodzi dziś 70. rocznicę wstąpienia na tron! Jak monarchini zaznaczyła tę wyjątkową rocznicę?

Fot. Getty

Dokładnie 70 lat temu, 6 lutego 1952 r., Elżbieta II wstąpiła na tron Wielkiej Brytanii. Z okazji swojego Platynowego Jubileuszu monarchini przekazała Brytyjczykom kilka istotnych informacji.

Elżbieta II została królową Wielkiej Brytanii dokładnie 70 lat temu, w wieku zaledwie 25 lat. Młodziutka Elżbieta musiała sprostać zadaniu, gdy na raka gardła przedwcześnie zmarł jej ojciec, król Jerzy VI. Wieść o śmierci ukochanego ojca zastała księżniczkę w Kenii, gdzie przebywała wraz z mężem, księciem Edynburga w ramach oficjalnej podróży po Afryce. Co jednak ciekawe, dzień 6 lutego dla królowej Elżbiety II nie jest dniem, w który w sposób szczególny świętuje ona objęcie brytyjskiego tronu, ale właśnie dniem wspomnień o ukochanym ojcu.

Między śmiercią króla Jerzego VI a koronacja Elżbiety II upłynęło aż 16 miesięcy. Spowodowane to było dwoma czynnikami – z jednej strony tradycja nakazywała, by między śmiercią jednego monarchy, a koronacją drugiego odczekać stosowny czas – tak, by społeczeństwo przyzwyczaiło się do tej zmiany. Z drugiej natomiast koronacja Elżbiety II była poniekąd znakiem czasów, w którą zaangażowana została nielubiana wówczas przez młodą Elżbietę II telewizja. To jednak wymagało czasochłonnej rozbudowy infrastruktury telewizyjnej. Pomimo sceptycyzmu przyszłej monarchini, koronację pokazano ostatecznie szerokiej publiczności (obejrzało ją 20 mln ludzi), a nie tylko najlepiej urodzonym i możnym.

Królowa podziękowała Brytyjczykom za „życzliwość”

Z okazji swojego Platynowego Jubileuszu królowa Elżbieta II opublikowała list, w którym zwróciła się bezpośrednio do swoich rodaków. Monarchini wyznała, że Platynowy Jubileusz skłonił ją do przemyśleń nad lojalnością i oddaniem jej rodaków dla jej osoby i majestatu, który reprezentuje. „Chciałabym podziękować wszystkim za wsparcie. Jestem dozgonnie wdzięczna i z pokorą przyjmuję lojalność i oddanie, jakie mi okazujecie” - czytamy we fragmencie listu.