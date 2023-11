Styl życia Platformy streamingowe w UK w 2023 – co wybrać? Netflix, Amazon Prime, Disney Plus a może Apple TV+?

Artykuł powstał we współpracy z Weeb.TV

W 2023 roku rynek usług streamingowych stał się bardzo zatłoczony, a wybór odpowiedniej platformy (lub platform!) jest o wiele trudniejszy, niż był jeszcze rok czy dwa lata temu.

Tak, jak telewizja nie zabiła radia, tak serwisy streamingowe nie zabiły tradycyjnej TV, ale okazały się prawdziwą rewolucją w kwestii współczesnej, domowej rozrywki. Oglądanie ulubionych seriali, filmów, dokumentów czy jakichkolwiek innych programów online, na każdym w zasadzie urządzeniu z dostępem do internetu (telewizorze, laptopie, tablecie, a nawet telefonie) stało się czymś absolutnie powszechnych. W wielu przypadkach to domyślny tryb „konsumowania” treści audiowizualnych. Dosłownie na wyciągnięcie ręki czy kliknięcia dysponujemy ogromnym katalogiem kontentu, ale… co wybrać?

Który z dostępnych serwisów będzie najlepszy właśnie dla Ciebie? Nie obiecujemy, że odpowiemy na to pytanie, ale przygotowaliśmy konkretny i rzetelny przewodnik od najważniejszych platformach streamingowych dostępnych w UK

NETFLIX

Od tej marki wszystko się zaczęło – Netflix był serwisem, który przecierał szlaki w tej branży, a pojawiając się na Wyspach w 2012 roku i szybko stał się najpopularniejszą usługą tego typu w Wielkiej Brytanii. Teraz jednak musi rywalizować z wieloma innymi serwisami.

Oferta:

Przez długi czas oferta oryginalnych produkcji Netflixa, zarówno seriali, jak i filmów była synonimem telewizji najwyższej jakości. Obecnie nowsze produkcje są tworzone, aby przypodobać się jak największe liczbie odbiorców, co odbija się na ich jakości.

W bibliotece Netflixa dostępne są tak znakomite produkcje własne, jak “House of Cards”, “Stranger Things”, “Bridgerton”, Heartstopper i “The Crown”.

Ceny:

Plan Basic: £4.99, jakość Full HD, 1 ekran jednocześnie i 1 urządzenie;

Plan Standard: £10.99, jakość Full HD, 2 ekrany jednocześnie i 2 urządzenia;

Plan Premium: £15.99, jakość Ultra HD, 4 ekrany jednocześnie i 4 urządzenia.

AMAZON PRIME VIDEO

Ciężko jest porównać Prime Video z innymi serwisami tego typu, ponieważ dostajemy go w pakiecie z innymi amazonowymi usługami w ramach Prime. Są to między innymi dostawa towaru zakupione na Amazonie w ciągu jednego lub dwóch dni, dostęp do Prime Gaming, Prime Music czy promocji w ramach Prime Day.

Oferta:

Biblioteka Prime może nie jest tak bogata, jak w przypadku Netflixa czy Disney`a, ale znajdziemy tu, takie hity, jak “The Boys”, “Jack Ryan”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, “The Wheel of Time” czy “Fleabag”.

Ceny:

Podstawowy pakiet, który obejmuje tylko Prime Video, kosztuje £5,99 miesięcznie. Jeśli chcesz korzystać z innych usług w ramach jednej subskrypcji, to koszt wyniesie £8,99 miesiąc (w cenę wliczone są tylko treść oznaczona jako Prime).

Można również opłacić całość z góry – wówczas cena wynosi 95 funtów rocznie (równowartość £7,92 miesięcznie). Studenci mogą liczyć na zniżkę i ich Amazon Prime kosztować będzie £47,49 rocznie (za Prime Video i jednodniową dostawę kwalifikujących się przedmiotów).

Amazon Prime Video zapewnia 30-dniowy darmowy okres próbny.

DISNEY PLUS

Usługa zadebiutowała w marcu 2020 i oferuje znacznie więcej treści, niż obiecywałby jej szyld, kojarzący się głównie z bajkami dl dzieci. Rzecz jasna na Disney+ znajdziemy klasyczne animacje Walta Disney`a (i studia Pixar), ale to nie wszystko…

Oferta:

W bibliotece Disney+ znajdziemy ponad 500 filmów i 350 seriali. Obok wspomnianych produkcji Disney`a i studia Pixar na ofertę składają się produkcje superbohaterskie Marvela, filmy i seriale ze świata “Gwiezdnych Wojen”, filmy dokumentalne i seriali z National Geographic i Fox TV, serial “Simpsonowie” i wiele innych.

Ceny:

Ceny subskrypcji Disney+ zaczynają się od £4.99 (plan zawierający reklamy) i £7.99 (plan bez reklam). Pakiet premium to koszt £10.99. Można również opłacić cały rok z góry w kwocie £79.90.

APPLE TV+

Platforma streamingowa sygnowana przez Apple ruszyła w listopadzie 2019. Wciąż pozostaje serwisem rozwijającym się, ze stosunkowo niewielką bibliotekę tytułów, w porównaniu z gigantami, którzy w branży rozrywkowej działają już od wielu dekad.

Oferta:

Mało, ale naprawdę dobrze – Apple TV+ zdaje się stawiać na bardzo jakościowe produkcje, przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny. Produkcje koncernu z Cuppertino, które podbiły serca widzów to między innymi “Ted Lasso”, “Silo”, “Lesson in Chemistry” czy “Severance”.

Ceny:

Ceny zaczynają się £6,99 za miesiąc. Apple TV+ oferuje siedmiodniowy, darmowy okres próbny.

Jeśli kupiłeś iPhone’a, iPada, Apple TV lub Mac od Apple lub autoryzowanego sprzedawcy Apple, otrzymasz Apple TV+ bezpłatnie przez trzy miesiące. Oprócz tego Apple TV+ można zamówić w pakiecie Apple One.

Według wielu Polaków w UK telewizja Weeb TV to najlepszy i najtańszy serwis oferujący na Wyspach polskie filmy i seriale, a także programy rozrywkowe, sportowe i kulturalne. Weeb.TV najbliżej jest do telewizji tradycyjnej, a na klientów serwisu czekają: