Płaszcze i kurtki z sieciówek — poznaj najnowsze trendy na wiosnę 2023

Coraz bardziej wiosenna pogoda sprzyja wymianie garderoby. Zabieramy się za porządki, wyjmując z otchłani szafy przejściowe kurtki i płaszcze, zastanawiając się przy tym, jak połączyć je z najnowszymi trendami. Jeżeli chcesz wiedzieć, co w tym roku nosimy wiosną, przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny przegląd z konkretnymi propozycjami stylizacyjnymi. Sporo inspiracji znajdziesz również tutaj: www.zalando.pl/odziez-damska-kurtki-plaszcze/.

W które trendy odzieży wierzchniej warto zainwestować na wiosnę 2023?

Moda ma to do siebie, że wiele trendów szybko przemija i ani się obejrzymy, a sklepy kuszą nas nowymi krojami, kolorami czy wzorami. Nie warto więc bezmyślnie rzucać się na nowości, a zastanowić, które hity sezonu mają szansę przetrwać latami. Zwłaszcza w przypadku odzieży wierzchniej to bardzo istotne, bo przecież nie chcemy kupować nowej, wiosennej kurtki co kilka miesięcy, prawda?

Które tegoroczne trendy powinny więc zwrócić Twoją uwagę?

Trencze

Klasyczny wybór na cieplejsze miesiące, który zawsze się sprawdzi. Oczywistą wersją jest ta beżowa, jednak my namawiamy na odrobinę szaleństwa. Co powiesz na długi trencz z czarnej skóry albo opcję w wyrazistej fuksji?

Intensywne kolory

A skoro o palecie kolorystycznej mowa – tegoroczną wiosną intensywnych odcieni nie może w niej zabraknąć. Ożywmy więc polskie, szare ulice, zakładając kurtki i płaszcze w takich kolorach jak:

kanarkowy żółty,

soczysta zieleń,

przyciągająca wzrok magenta,

czy prowansalska lawenda.

Skórzane kurtki oversize

To typ odzieży, który nosimy prawie od zawsze, ale w tym roku najmodniejsze są wariacje na jego temat. Czyli odstawiamy klasyczne ramoneski, a zamiast tego rozglądamy się za skórzanymi kurtkami przypominającymi oversizowe marynarki (mogą być z paskiem!) czy skórzanymi trenczami aż do samej ziemi. Z pazurem!

Denim

Kolejny must-have każdej garderoby, który jednak, jak skórzane kurtki, przeszedł transformację. Oczywiście jeansowe katany są dalej świetnym elementem outfitu, ale poszukiwaczek oryginalności mogą już nie zadowolić. Sięgnij w takim przypadku po denimowy płaszcz albo denimową kamizelkę, którą założysz na przykład na koszulę czy luźne hoodie.

Tweed

Naszym ostatnim faworytem jest tweed, który niektórym może kojarzyć się przede wszystkim z szafą babci, ale daj mu szansę! W nowoczesnym wydaniu prezentuje się bardzo odświeżająco, a tweedowe płaszcze królują teraz w sieciówkach.

Propozycje stylizacji na wiosnę z modnymi kurtkami i płaszczami

Jak skomponować udany outfit z zastosowaniem wspomnianych trendów? Spójrz na nasze podpowiedzi:

Denimowy maksymalizm

W tę wiosnę i nadchodzące lato jeans nosimy w maksymalistycznym wydaniu. A to oznacza, że do denimowej katany zakładamy spodnie z tego samego materiału albo denimową spódniczkę do ziemi. Dla odważnych proponujemy jeszcze torebkę w tym samym stylu.

Z wizytą w Berlinie

Sposób na klasyczną, skórzaną ramoneskę? Podkręć ją lookiem w stylu berlińskich imprez techno. Obowiązkowe elementy to: spodnie cargo, ciemne sneakersy albo martensy, krótki top, wyrazista biżuteria i oczywiście wąskie, „szybkie”, okulary.

Trencz odkryty na nowo

Jasny, sprany jeans świetnie spisuje się jako materiał na długi trencz. Owiń go paskiem albo pozostaw rozpięty, a jako wyróżniający się dodatek potraktuj buty. W tej stylizacji krótkie kozaki na cienkiej szpilce nadają całości elegancji i wyszukanego klimatu.

Niech żyje rock’n’roll

Ostatni wybór skradł nasze modowe serca z dwóch powodów: koloru (Viva Magenta!) i materiału. Skórzana, luźna marynarka może z powodzeniem zastąpić w Twojej szafie klasyczne kurtki przejściowe, dodając Twoim stylizacjom (rock’n’rollowego) charakteru.

Jak najmodniejszą odzież wierzchnią noszą modowe influencerki – outfity z Instagrama

Potrzebujesz jeszcze kilku konkretnych propozycji, by poczuć się wystarczająco zmotywowaną do wiosennych zakupów? Nie ma sprawy:

Karo jest znaną miłośniczką kolorów w modzie i, jak się okazuje, ma to po mamie! Obie świetnie prezentują się w luźnych, rozpiętych płaszczach maxi – to opcja idealna na okres przejściowy, kiedy nie jest jeszcze super ciepło, a jednocześnie potrzeba już dość przewiewnych ubrań.

Denimowa kurtka nie musi wyglądać banalnie, jeżeli zadbacie o model w stylu tego Pauli. Westernowe frędzle bardzo pasują do jasnego jeansu i właściwie reszta looku może dzięki temu pozostać prosta.

W temacie total looków w jednym kolorze może spodobać Ci się stylizacja Pauli z My code of style. Wiosną ciężkie płaszcze zastępujemy na przykład dłuższymi marynarkami – jak ta w zachwycającym, szmaragdowym kolorze. Połączona z szerokimi spodniami w tym samym odcieniu, tworzy całość nadającą się na randkę, do biura czy nawet na imprezę. Uniwersalność górą!

Nie daj sobie niczego narzucić

Po prostu z aktualnych trendów wybierz to, co najbardziej do Ciebie przemawia i na wiosenne wyjście z domu narzuć na siebie to, co lubisz. Wybór masz spory, bo w tym sezonie nie brakuje ciekawych krojów i kolorów. Dodatkowo popularność zyskują na nowo dawne, nieco już zapomniane klasyki. Ponowna interpretacja skórzanej ramoneski czy jeansowej katany może sprawić dużo radości i być dla wielu niezwykłym odkryciem!