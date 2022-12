Plastikowe artykuły jednorazowego użytku zostaną w Anglii zakazane? Ministerstwo środowiska opracowuje stosowne plany

Z nieoficjalnych informacji wynika, że sztućce, talerze i kubki wykonane z polistyrenu mogą zostać w Anglii całkowicie zakazane. Minister ds. środowiska Thérèse Coffey ma już wkrótce ujawnić plany dotyczące stopniowego wycofywania tychże produktów z brytyjskiego rynku i zastępowania ich biodegradowalnymi alternatywami.

Plastikowe artykuły już na stałe znikną z brytyjskiego rynku?

O tym, że minister ds. środowiska Thérèse Coffey opracowuje właśnie plany stopniowego wycofywania plastikowych produktów z brytyjskiego rynku i zastępowania ich biodegradowalnymi alternatywami donosi na Wyspach dziennik „The Financial Times”. To efekt konsultacji społecznych, jakie Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich (Department for Environment, Food and Rural Affairs, Defra) przeprowadził w sprawie planu zakazu używania plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku oraz polistyrenowych pojemników na żywność i napoje. Konsultacje trwały od listopada 2021 roku do lutego 2022 roku. Jednorazowe, wykonane z plastiku talerze, sztućce, patyczki do balonów oraz kubki mogą zostać wycofane z użytku w UK, aby zmniejszyć zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi.





„The Financial Times” twierdzi jednak, że wprowadzenie zakazu zostało opóźnione przez chaos, jaki w związku z tym zapanował w Westminsterze. Ale przypomnijmy, że w 2020 roku Downing Street zakazało używania w Anglii jednorazowych plastikowych słomek, mieszadeł do drinków i patyczków higienicznych. Natomiast rządy Szkocji i Walii idą w tym zakresie w podobnym kierunku, co Anglicy.

Anglicy chcą iść dalej w walce o czyste środowisko

Jesteśmy zdeterminowani, aby pójść dalej i szybciej, aby redukować, ponownie wykorzystywać i poddawać recyklingowi więcej naszych zasobów, aby przekształcać nasz przemysł odpadowy i wywiązywać się z naszych zobowiązań zawartych w ambitnym 25-letnim planie ochrony środowiska. Kluczowe znaczenie ma [tu]

ograniczenie naszej zależności od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku. Po wprowadzeniu zakazu używania jednorazowych słomek, mieszadeł i patyczków higienicznych oraz ukróceniu sprzedaży miliardów jednorazowych toreb dzięki opłacie za plastikowe torby, wkrótce odpowiemy na konsultacje w sprawie dalszego zakazania plastikowych talerzy, sztućców, patyczków do balonów i kubków z polistyrenu – informuje rzecznik Departamentu Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich.

Super-robaki zrewolucjonizują recykling plastiku?

Jakiś czas temu pisaliśmy na łamach Polish Express, że być może recykling plastiku zrewolucjonizują tzw. super-robaki, które mają niezwykłą zdolność do trawienia odpadów z tworzyw sztucznych. Larwy pospolitego owada, mącznika młynarka, znanego też jako „superrobaki”, są już od lat wykorzystywane przez ludzi do karmienia domowych gadów. Jednak już wkrótce larwy te mogą stać się zbawcami naszej planety w zakresie utylizacji plastiku, ponieważ naukowcy odkryli ich niezwykłą zdolność do trawienia odpadów z tworzyw sztucznych. Naukowcy z University of Queensland w Australii zauważyli, że larwy są w stanie nie tylko przegryźć się przez polistyren, ale wręcz rozwijać się na diecie opartej wyłącznie na polistyrenie. - Odkryliśmy, że superrobaki karmione wyłącznie polistyrenem, nie tylko przeżyły, ale wręcz odnotowały marginalny przyrost masy ciała. To sugeruje, że robaki mogą czerpać energię z polistyrenu, najprawdopodobniej za pomocą drobnoustrojów jelitowych – zaznaczył Dr Chris Rinke z uniwersyteckiej Szkoły Chemii i Biologii Molekularnej.

Superrobaki już wkrótce staną się mini zakładami recyklingowymi?

Udział polistyrenu w niebezpiecznych odpadach z tworzyw sztucznych jest ogromny, zwłaszcza, że może on rozkładać się na mikrodrobiny plastiku. W związku z tym rozkład organiczny prowadzony przez superrobaki może być cennym narzędziem w zmniejszaniu poziomu zanieczyszczenia na Ziemi, jeśli proces taki można by zainicjować na skalę przemysłową. - Superrobaki są jak mini-zakłady recyklingowe, które rozdrabniają polistyren, a następnie karmią nim bakterie w jelitach – tłumaczy dr Rinke. A Jiarui Sun dodaje: - Teraz możemy zastanowić się, w jaki sposób możemy zwiększyć skalę tego procesu do poziomu wymaganego przez cały zakład recyklingowy.



