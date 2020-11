Planujesz zakupy świąteczne na Amazonie? Zrób je wcześniej, bo prezenty mogą nie dojść na czas

Fot. Getty

Trwa boom na zakupy internetowe, dlatego firma Amazon wystosowała do klientów apel o robienie ich w tym roku przed Świętami Bożego Narodzenia jak najwcześniej. Mimo bowiem zatrudnienia w czasie pandemii dodatkowych 250 000 pracowników, gigant sprzedaży online przyznaje, że prezenty kupione zbyt późno mogą zwyczajnie nie dotrzeć do odbiorców w pożądanym przez nich czasie.

[Moce przerobowe] Amazona będą w tym roku bardzo napięte, dlatego wczesne składanie zamówień będzie korzystne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm – zaznaczył Brian Olsavsky, dyrektor giganta ds. finansów. A wtórował mu Andy Taylor (dyrektor ds. badań w agencji marketingowej Tinuiti Inc.): - Amazon znacznie zwiększył swoje moce przerobowe od początku pandemii, ale nawet jego imponujące możliwości zostaną poddane próbie podczas świątecznego sezonu zakupowego z pandemią w tle.

W znanych sieciach zaczyna brakować slotów na dostawy zakupów online

Informacja płynąca z Amazona jest w zasadzie uniwersalną radą dla wszystkich osób, które chcą zdążyć z zakupami przed Świętami Bożego Narodzenia. Już teraz bowiem zaczyna brakować wolnych slotów na dostawy zakupów online tuż przed świętami, dlatego z decyzją o zrobieniu zaopatrzenia nie można zwlekać do ostatniej chwili. W zeszłym tygodniu potrzeba było zaledwie kilka godzin, by po udostępnieniu przez TESCO systemu rezerwacji terminów na dostawę produktów spożywczych kupionych online tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, system okazał się niewydolny. Supermarket ASDA poinformował z kolei, że już teraz zauważalne jest większe zainteresowanie klientów zakupem produktów spożywczych na święta. „Zauważyliśmy już wyraźną zmianę we wzorcach zakupowych, ponieważ klienci wcześniej niż kiedykolwiek zaopatrują swoje zamrażarki i szafki w niezbędne artykuły świąteczne, co sugeruje, że przyzwyczaili się już do myśli, że przed świętami wszystko się jeszcze może zdarzyć” - zaznaczył Roger Burnley z Asdy.