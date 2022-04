Planujesz wyjechać za granicę na Święta Wielkanocne? Uważaj, ten kraj nie zdecydował się znieść restrykcji dla mieszkańców UK!

Fot. Getty

Polski rząd zniósł z dniem 28 marca wszelkie restrykcje covidowe dla osób przyjezdnych, w tym także dla osób przyjeżdżających nad Wisłę z Wielkiej Brytanii. Jednak wszyscy Polacy, którzy zamiast do Polski będą się chcieli udać na Święta Wielkanocne do słonecznej Hiszpanii, będą musieli nadal mieć się na baczności. Rząd w Madrycie zdecydował się właśnie wydłużyć restrykcje dla przyjezdnych z zagranicy o kolejny miesiąc.

W ostatnim czasie wiele wskazywało na to, że Hiszpania odstąpi od restrykcyjnej polityki covidowej dla przyjezdnych i wreszcie poluzuje obostrzenia wjazdowe dla cudzoziemców. Ale, co nieco zaskakujące, rząd w Madrycie zdecydował się właśnie na wydłużenie obostrzeń o kolejny miesiąc. W związku z tym każdy mieszkaniec UK, który będzie chciał wypocząć w kwietniu w cieplejszym, iberyjskim klimacie, będzie nadal musiał udowodnić hiszpańskim służbom, że w chwili wjazdu do kraju nie zagraża lokalnemu społeczeństwu. A będzie to mógł zrobić na trzy dotychczasowe sposoby – albo przedstawiając certyfikat szczepień przeciwko Covid-19 (wykonany do 270 dni przed przyjazdem), albo prezentując potwierdzenie przebycia niedawno choroby, albo wreszcie wykonując odpowiedni test przed wyjazdem wykrywający ewentualne zakażenie (PCR lub antygenowy).

Hiszpania spodziewa się w tym roku dużej liczby turystów, w tym także z UK

Hiszpanie zdają się nie martwić wydłużeniem obostrzeń covidowych o następny miesiąc, jako że oczekują, że ruch turystyczny wróci w tym roku do poziomu 80 proc. sprzed pandemii. Władze Hiszpanii przyznają także, że nie spodziewają się, by coś w tym względzie zmieniła wojna w Ukrainie. Najnowsze dane pokazują, że rezerwacji z Danii i Szwecji już teraz jest o prawie 40 proc. więcej, niż w tym samym okresie przed pandemią, a podobnie jest także w przypadku Niemiec (więcej o 26 proc.) i Wielkiej Brytanii (więcej o 13 proc.). Największą popularnością cieszą się Baleary i Wyspy Kanaryjskie, natomiast hotele na Ibizie i Teneryfie zarejestrowały już więcej rezerwacji na Wielkanoc, niż to miało miejsce przed COVID-19 (dane za the ForwardKeys).