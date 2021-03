Planujesz powrót do Polski? Uważaj – ceny nad Wisłą rosną najszybciej w Unii Europejskiej!

Fot. Getty

Najnowsze dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat są dla Polski nadzwyczaj niekorzystne. Po raz kolejny z rzędu ceny nad Wisłą rosły najszybciej w Europie!

Dane europejskiego urzędu statystycznego Eurostat nie pozostawiają złudzeń – niestety w żadnym kraju Wspólnoty ceny nie galopują tak, jak w Polsce. W lutym ceny nad Wisłą wzrosły o 3,6 proc. rdr, powtarzając niechlubny wynik ze stycznia, gdy również odnotowano wzrost na poziomie 3,6 proc. rdr. Pod względem inflacji gonią nas jeszcze Węgry(3,3 proc.) i Rumunia (2,5 proc.), natomiast największy spadek cen zanotowano w Grecji (-1,9 proc.), Słowenii (-1,1 proc.) i na Cyprze (- 0,9 proc.). Jeśli zaś chodzi o całą Unię Europejską, to inflacja w lutym osiągnęła 1,3 proc., natomiast w miesiącu styczniu wyniosła 1,2 proc. Z kolei w strefie euro ceny konsumpcyjne w lutym wzrosły o 0,9 procent rdr.

Inflacja w Polsce i w krajach UE

Nieco inne dane za luty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalił na poziomie o 2,4 proc. rdr oraz 0,5 proc. mdm. Trzeb tu jednak zaznaczyć, że dla swojego zestawienia GUS posłużył się inną metodologią. Eksperci GUS wzięli pod uwagę wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI), a to znaczy, że wzięli pod uwagę jedynie wydatki budżetów domowych. Z kolei w Unii Europejskiej stosuje się zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (ang. Harmonised Index of Consumer Prices, HICP), a dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych.