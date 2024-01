Styl życia Planowanie wczasów w 2024 – jak mieć 49 dni wolnych przy 21 dniach urlopu?

W jaki sposób zmaksymalizować liczbę dni wolnych w 2024 roku? Jak „sprytnie” brać urlop w pracy, aby odpoczywać najdłużej, wykorzystując obowiązujące w Wielkiej Brytanii święta państwowe?

Jak najbardziej efektywnie zaplanować swój urlop w 2024 roku? Jak wyliczyliśmy, możliwe jest uzyskanie do 49 dni pełnego luzu, biorąc 21 dni wolnych od pracy. Jak to wszystko poukładać, na co zwrócić uwagę? Nie jest żadną tajemnicą, że trzeba skupić się na odpowiednim dobieraniu dni wolnych wokół brytyjskich bank holidays i wokół dni świątecznych. Specjalnie dla Was, czytelników „Polish Express” wszystko jasno i klarownie rozpisaliśmy.

Przeczytaj też:

Wzrost National Living Wage w 2024 roku. Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa? Breaking News

Strategiczne podejście do urlopu może znacznie wydłużyć wakacje!

Pamiętaj, że poniższe daty obowiązują tylko wtedy, gdy jesteś zatrudniony od poniedziałku do piątku i standardowo masz wolne w dni świąteczne. Większość pracowników w UK ma prawo do co najmniej 28 dni płatnego urlopu rocznie. Odpowiada to 5,6 tygodnia urlopu. Jeśli jednak dokładnie zaplanujesz czas wolny i wykorzystasz dni wolne od pracy, wykorzystując zaledwie 21 dni urlopu wypoczynkowego, możesz zyskać 49 dni wolnych od pracy.

MARZEC/KWIECIEŃ:

W okolicach Wielkanocy można tak obudować dni świąteczne (Wielki Piątek przypada 29 marca, a Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia), aby wykorzystując cztery dni wolne mieć urlop na dziesięć dni. Na kiedy zaplanować odpoczynek od pracy? Są dwie opcje:

poniedziałek, 25 marca

wtorek, 26 marca

środa, 27 marca

czwartek, 28 marca

lub:

wtorek, 2 kwietnia

środa, 3 kwietnia

czwartek, 4 kwietnia

piątek, 5 kwietnia

Przeczytaj też:

Rishi Sunak miał powiedzieć, że rząd powinien „pozwolić ludziom umierać” w czasie pandemii Breaking News

Jak najefektywniej brać dni wolne od pracy?

MAJ:

W maju można zaplanować dwa okresy wolnego. Pierwszy z nich można opracować wokół Early May Bank Holiday (6 maja). Aby otrzymać dziewięć dni wczasów, trzeba wziąć wolne w te dni:

wtorek, 7 maja

środa, 8 maja

czwartek, 9 maja

piątek, 10 maja

Z kolei Spring Bank Holiday wypada w poniedziałek 27 maja i można uzyskać kolejne całe dziewięć dni wolnych, biorąc urlop na cztery dni:

wtorek, 28 maja

środa, 29 maja

czwartek, 30 maja

piątek, 31 maja

Przeczytaj też:

Jak wypadają bank holidays w 2024? Kalendarz dni wolnych od pracy na przyszły rok bank Holiday

SIERPIEŃ:

Pod koniec sierpnia zawsze przypada Summer Bank Holiday (w 2024 wypadnie w poniedziałek 26 sierpnia). Możesz mieć dziewięć dni urlopu, jeśli weźmiesz wolne w te dni:

wtorek, 27 sierpnia

środa, 28 sierpnia

czwartek, 29 sierpnia

piątek, 30 sierpnia

GRUDZIEŃ:

W grudniu i styczniu nie brakuje dni zaznaczonych na czerwono w kalendarzu. W 2024 roku wystarczy wziąć pięć dni wolnych od pracy, aby uzyskać urlop trwający aż 12 dni!

piątek, 27 grudnia

poniedziałek, 30 grudnia

wtorek, 31 grudnia

czwartek, 2 stycznia

piątek, 3 stycznia