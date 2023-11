Crime Plaga pcheł powodem wstrzymania procesu o morderstwo

Proces w Hull Crown Court dotyczący sprawy morderstwa 44-letniego Iana Stavesa nie dojdzie do skutku w planowanym terminie z powodu… plagi pcheł w budynku sądu.

Proces w sprawie morderstwa mężczyzny rzekomo uduszonego we własnym domu został wstrzymany do przyszłego roku. Co było tego powodem? Pchły! Pchły, które zalęgły się w budynku sądu w Hull. Rozprawa w sprawie sześciu mężczyzn oskarżonych o zamordowanie 44-letniego Iana Stavesa ruszyła 21 września 2023, ale nie zostanie zakończona w bieżącym roku. Ława przysięgłych została już zwolniona, jak podaje serwis informacyjny „Metro”, a termin nowej rozprawy został wyznaczony na 22 kwietnia 2024 roku.

Przeczytaj też:

Pogoda w UK — Met Office wydało czerwony alert Breaking News

Sprawa o morderstwo przerwana przez… pchły

Sąd Koronny w Hull został ponownie otwarty we wtorek, w tydzień po tymczasowym zamknięciu. Nie wróci jednak do regularnej pracy. W budynku pojawią się za to specjaliści od zwalczania pcheł i dezynsekcji, którzy zajmą się tym problemem. Jak doszło do zalęgnięcia się tych owadów w budynku Hull Crown Court?

Do sprawy odniósł się lokalny ekspert ds.zwalczania szkodników. Zdaniem Chrisa Welhama z Elite Pest Control duża liczba osób, które codziennie pojawiają się w sądzie, przekłada się na wysokie ryzyko inwazji tych właśnie owadów.

– Fumigacja polega zasadniczo na wypełnieniu każdego pomieszczenia i korytarza dymem lub mgłą zmieszaną z trucizną. Trucizna osiada, zabijając pchły – w taki sposób na łamach „Mail Online” Welham tłumaczy, w jaki sposób pchły zostaną wytępione.

Przeczytaj też:

Wpadka Met Police: W kajdanki zakuto chłopca bawiącego się pistoletem na wodę Breaking News

Proces zostanie wznowiony w przyszłym roku

Dodajmy, że sprawa, która toczy się przed obliczem Hull Crown Court dotyczy morderstwa przy Cherry Lane w Wootton. W domu ofiary, sześć miesięcy przed śmiercią znaleziono pół kilograma kokainy i plantację konopi indyjskich. Według prokuratury Staves został uduszony przez mężczyzn, którzy planowali ukraść mu narkotyki.

Przed obliczem sądu stanie sześciu mężczyzn – Nicholas James St Clair, 34 lata; Bobby Gibson, 18 lat; Aaron Windas, 39; Celestino Furtado, 36 lat; Jamie Smith, 33 lata; i Patrick Joseph Smith, 27 lat. Wszyscy zaprzeczają morderstwu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair ostrzega tych, którzy mają zaplanowane loty na październik

Ostrzeżenie dotyczące wakacji w Hiszpanii. Wydało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Władze UK potwierdziły wysokość wzrostu National Living Wage