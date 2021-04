Placówki Jobcentres otwierają się dla mieszkańców UK. Już od tego miesiąca spotkania ws. zasiłków będą się odbywać twarzą w twarz

Fot. Getty

Po ponad roku od zamknięcia, placówki Jobcetres powoli otwierają podwoje dla mieszkańców UK pobierających zasiłki. Spotkania twarzą w twarz ws. niektórych benefitów ruszyły w Anglii i Walii już 12 kwietnia, a w Szkocji nastąpi to z dniem 26 kwietnia.

Placówki Jobcentres powoli otwierają się na spotkania stacjonarne. Życie na Wyspach wraca więc do normalności, biorąc pod uwagę, że przez ponad rok spotkania ws. zasiłków odbywały się zdalnie – za pomocą środków komunikacji na odległość. Na razie osoby, które pobierają zasiłki (przede wszystkim Universal Credit) mogą się pojawić w placówce Jobcentres tylko po otrzymaniu listownego zawiadomienia od Department for Work and Pensions (DWP). Od maja natomiast na stacjonarne spotkania z pracownikami Jobcentres będą też zapraszane osoby, które ubiegają się m.in. o dodatek zdrowotny w ramach Universal Credit, zasiłek Employment and Support Allowance oraz zasiłek Personal Independence Payment.

Koronawirus – podstawowe zasady bezpieczeństwa nadal obowiązują

Każdy petent, który zjawi się w placówce Jobcentres, musi pamiętać o przestrzeganiu ścisłych zasad bezpieczeństwa. Godziny spotkań będą tak ustawiane, żeby w lokalu znajdowało się jak najmniej ludzi i by możliwe było utrzymanie dystansu społecznego. Poza tym każda osoba przekraczająca próg placówki Jobcentres będzie musiała zakryć usta i nos maseczką, a także będzie zobowiązana do zdezynfekowania rąk. Natomiast w razie bliskiego kontaktu z chorym, osoba wnioskująca o zasiłek powinna bezwzględnie przełożyć spotkanie i poinformować o tym pracownika Jobcentres.