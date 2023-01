Płace w UK rosną w najszybszym tempie od ponad 20 lat. Sprowokują wzrost stóp procentowych?

Zarobki w Wielkiej Brytanii rosną najszybciej od ponad 20 lat, jednak nadal są w tyle za rekordową inflacją. To sprawia, że po uwzględnieniu rosnących cen płace są realnie niższe o 2,6 proc.

Płace w Wielkiej Brytanii rosną w niemal bezprecedensowym tempie, wywierając presję na Bank Anglii, aby w przyszłym miesiącu dokonał dziesiątej z rzędu podwyżki stóp procentowych. Po opublikowaniu danych dotyczących wzrostu płac funt odrobił straty w stosunku do dolara, notując w ciągu dnia mniej więcej 1,2193 USD.







Wzrost zarobków w UK

Średnie zarobki z wyłączeniem premii były o 6,4 proc. wyższe w ciągu trzech miesięcy do listopada niż rok wcześniej, podało we wtorek Office for National Statistics. To największy wzrost od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2001 roku, nie licząc szczytu pandemii koronawirusa.

Koszty życia rosną obecnie w najszybszym tempie od prawie 40 lat, głównie z powodu wojny na Ukrainie. Ceny energii i żywności poszybowały w górę, przez co wiele osób ma problemy z opłaceniem rachunków.

- Rzeczywista wartość wynagrodzeń ludzi nadal spada, a ceny wciąż rosną szybciej niż zarobki. Pozostaje to jednym z najszybszych spadków regularnych zarobków, odkąd zaczęto je rejestrować – powiedział Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w Office for National Statistics (ONS).

Różnica między wzrostem płac w sektorze publicznym i prywatnym również utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie, przy czym wzrost płac w sektorze prywatnym wyniósł 7,2 proc., prawie dwa razy więcej niż 3,3-procentowy wzrost w sektorze publicznym.

Wzrost stóp procentowych

Bank centralny obawia się, że dwucyfrową inflację będzie trudniej okiełznać, jeśli płace będą rosły w obecnym tempie. Aby zapobiec spirali płacowo-cenowej, bank centralny podniósł stopy procentowe z 0,1 proc. do 3,5 proc. i oczekuje się, że w lutym ogłosi kolejną podwyżkę o 50 punktów bazowych.

- Wraz z silniejszymi niż oczekiwano danymi dotyczącymi PKB z zeszłego tygodnia, spodziewamy się, że dostarczą one wystarczających dowodów dla Banku Anglii, aby dokonał kolejnej podwyżki stóp procentowych na lutowym posiedzeniu – powiedziała Yael Selfin, główna ekonomistka KPMG UK.

Rekordowo niskie bezrobocie

Niedobory siły roboczej doprowadziły bezrobocie na Wyspach do rekordowo niskiego poziomu poniżej 4 proc., dając pracownikom bezprecedensową siłę przetargową. Presja jest najbardziej dotkliwa w sektorze prywatnym, gdzie płace wzrosły o 7,2 proc. W sektorze publicznym wzrosły one zaledwie o 3,3 proc., czyli znacznie poniżej obecnej stopy inflacji wynoszącej 10,7 proc.

- Rynek pracy w Wielkiej Brytanii pozostaje odporny na rekordową liczbę pracowników na listach płac. Najlepszym sposobem na dalsze podwyższenie płac jest trzymanie się naszego planu obniżenia inflacji o połowę w tym roku. Nie wolno nam robić niczego, co grozi trwałym osadzeniem wysokich cen w naszej gospodarce – powiedział w oświadczeniu kanclerz skarbu, Jeremy Hunt.

Pogarszający się standard życia wywołał falę strajków w ostatnich miesiącach, gdy pracownicy od pielęgniarek i ratowników medycznych po kierowców autobusów i urzędników państwowych domagają się podwyżek płac, aby zrekompensować inflację.

Co hamuje rozwój gospodarczy?

- Napięty rynek pracy w Wielkiej Brytanii jest jednym z największych wyzwań, które hamują rozwój naszych firm i gospodarki. Nie ma sensu mówić po prostu o wzroście, jeśli nie jesteśmy gotowi do podjęcia działań w tym zakresie. Przy anemicznej gospodarce i niskiej produktywności rząd musi podjąć natychmiastowe kroki w celu złagodzenia znacznej presji siły roboczej na przedsiębiorstwa – nie możemy sobie pozwolić na dłuższe czekanie – powiedziała Jane Gratton, szefowa działu polityki personalnej w Brytyjskiej Izbie Handlowej.

Office for National Statistics podało, że w listopadzie z powodu sporów pracowniczych stracono 467 000 dni roboczych, najwięcej od 2011 roku. Liczba ta gwałtownie wzrośnie w grudniu, kiedy strajki się nasiliły.

- Głównymi obszarami dotkniętymi kryzysem są transport i komunikacja oraz edukacja. W okresie od czerwca utracono więcej dni niż w ciągu jakichkolwiek sześciu miesięcy od ponad 30 lat – powiedział Darren Morgan z ONS.

