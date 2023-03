Płace realne w Wielkiej Brytanii wciąż maleją. Tak źle nie było od czasu kryzysu w 2009 roku

Dane opublikowane właśnie przez the Office for National Statistics nie napawają optymizmem. Średnie realne wynagrodzenie w Wielkiej Brytanii ponownie spadło, a eksperci przyznają, że tak źle nie było od czasu kryzysu gospodarczego w 2009 roku.

Średnie realne wynagrodzenie w UK dalej spada

Na razie nie widać końca kryzysu kosztów życia, z którym niemal wszyscy się obecnie borykamy. Z danych opublikowanych właśnie przez the Office for National Statistics wynika, że średnie realne wynagrodzenie w brytyjskiej gospodarce z uwzględnieniem premii spadło w ciągu trzech miesięcy do stycznia 2023 roku o 3,2 proc. Gdy badacze wzięli pod uwagę realne wynagrodzenie bez premii, to jego wysokość spadła w omawianym okresie o 2,4 proc.





Wzrost płac w UK nastąpił, ale tylko nominalnie

Oczywiście w ujęciu nominalnym spadków tych nie widać – w końcu całkowite wynagrodzenie z premiami wzrosło w brytyjskiej gospodarce o 5,7 proc., a wynagrodzenie regularne - o 6,5 proc. Jednak nominalny wzrost płac został „zjedzony” bardzo wysoką inflację, która od zeszłego lata kształtuje się na poziomie co najmniej 10 proc. i która w październiku zeszłego roku osiągnęła rekordową wysokość 11,1 proc. Jednocześnie uzupełnijmy, że regularne wynagrodzenia pracowników sektora prywatnego wzrosły o 7 proc., podczas gdy regularne płace pracowników sektora publicznego – o 4,8 proc.

Eksperci the Office for National Statistics komentują najnowsze wyniki jednoznacznie – obniżenie realnych płac o 3,2 proc. to największy spadek realnych wynagrodzeń od 2009 roku, gdy świat wszedł w okres kryzysu gospodarczego.

Liczba wakatów w Wielkiej Brytanii spada, ale wciąż jest wysoka

Jednocześnie, po raz ósmy z rzędu, w Wielkiej Brytanii spadła liczba wolnych miejsc pracy, a firmy nie oferują już aż tylu wakatów z uwagi na kryzys gospodarczy. Statystyki dotyczące rynku pracy, opublikowane właśnie przez the Office for National Statistics pokazują, że liczba ofert pracy w okresie od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku spadła o 51 000 w porównaniu z trzema poprzednimi miesiącami, a mimo to liczba wakatów wciąż pozostała na wysokim poziomie 1,1 miliona.

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest o 328 000 wakatów więcej niż w okresie przed pandemią, czyli między styczniem a marcem 2020 roku. Dobra wiadomość jest jednak taka, że w okresie między listopadem 2022 roku a styczniem 2023 roku wskaźnik bierności zawodowej wśród osób w wieku od 16 do 64 lat (to osoby, które nie pracują i nie szukają pracy) spadł do 21,3 proc. Jest to spowodowane tym, że młodsze osoby w wieku od 16 do 24 lat albo podjęły w tym czasie pracę, albo zaczęły jej szukać. Nadal jednak na Wyspach jest dziewięć milionów nieaktywnych zawodowo osób, które nie są zaliczane do siły roboczej ze względu na posiadany status studenta, emeryta lub osoby niezdolnej do pracy z uwagi na przewlekłą chorobę.

W UK brakuje wykwalifikowanych pracowników

Niestety, w Wielkiej Brytanii coraz bardziej brakuje wykwalifikowanych pracowników. A może być coraz gorzej, choćby ze względu na zakusy Australii w kwestii „podebrania” UK ponad kilkudziesięciu tysięcy fachowców, w tym przede wszystkim lekarzy, funkcjonariuszy policji, nauczycieli, hydraulików, górników, mechaników i pracowników budowlanych. Władze Australii Zachodniej - największego stanu w Australii ze stolicą w Perth, wysłały z końcem lutego do Wielkiej Brytanii grupę urzędników i polityków, których zadaniem jest informowanie Brytyjczyków o wspaniałych możliwościach dotyczących pracy w ich regionie, a także skuszenie części z nich do przyjazdu. Australijczycy obiecują, że o połowę obniżą nowo-przybyłym Brytyjczykom rachunki za energię, dzięki czemu przybysze zaoszczędzą spore sumy – ekwiwalent 183 kufli piwa, 110 pełnowymiarowych obiadów czy 500 słoików Marmite.

Tymczasem w kraju właściciele firm narzekają na brak rąk do pracy. Stolarz Robin Clevett, który zarządza nawet 10 podwykonawcami przy projektach budowlanych mówi, że musi odrzucać zlecenia, ponieważ na rynku nie ma wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. - W tej chwili biznes jest naprawdę prężny. Każdy potrzebuje fachowców – ludzi do wykonywania prac izolacyjnych, ludzi do wykonywania nowych konstrukcji, odnawiania starych konstrukcji, wymiany okładzin. Jest tak dużo pracy, a nie ma wystarczającej siły roboczej, więc to właśnie napędza ten ogromny popyt i liczbę ofert pracy dla wszelkiego rodzaju fachowców. Osobiście nie podejmę się teraz zleceń, wiedząc, że nie znajdę ludzi do pracy. Więc odrzucam oferty – mówi rozgoryczony Clevett.





