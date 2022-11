Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii w 2022 roku — ile obecnie wynoszą stawki Minimum Wage i National Living Wage?

Jak co roku 1 kwietnia w Wielkiej Brytanii następuje ustawowa podwyżka płacy minimalnej. W tym czasie rząd ustala prawnie regulowane minimalne wynagrodzenie dla osób pracujących na terenie UK w ramach stawek Minimum Wage i National Living Wage. Czym właściwie różnią się od siebie? Jaka jest ich relacja z Real Living Wage? Zapraszamy do lektury poniższego tekstu, aby znaleźć odpowiedzi na wszystkie te pytania!

Płaca minimalna w UK

Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii jest uzależniona przede wszystkim od wieku pracownika i on determinuje jego zarobki na minimalnym, prawnie dozwolonym poziomie. Im dana osoba starsza, tym wyższa stawka minimalna za godzinę wykonanej pracy. Wyjątkiem są osoby określane jako „praktykanci”, w której niezależnie od wieku stawka jest taka sama, zwykle nie wyższa niż ta, otrzymywana przez pełnoprawnych pracowników z najmłodszej grupy wiekowej.

Zasadniczo, stawka National Living Wage obowiązuje osoby od 23. roku życia wzwyż. Z kolei stawka National Minimum Wage to płaca minimalna dla osób z młodszych grup wiekowych (21-22 lata, 18-20 lat oraz poniżej 18. roku życia). Warto pamiętać, że czymś zupełnie innym jest Real Living Wage, czyli dobrowolna (nienakazywana przez prawo) stawka minimalna za godzinę pracy w UK. O niej napiszemy w dalszej części tego tekstu.

Wzrost National Living Wage i Minimum Wage od 1 kwietnia 2022

O ile od 1 kwietnia 2022 wzrosły stawki Minimum Wage i National Living Wage? Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby, które w Wielkiej Brytanii zarabiają najniższą, dopuszczoną przez prawo stawkę godzinową?

Oto zestawienie stawek minimalnych, które zaczęły obowiązywać od 1 kwietnia 2022 (są to aktualne i obowiązujące stawki):

minimalne wynagrodzenie dla pracownika od 23. roku życia: £9.50 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika w wieku 21-22 lata: £9.18 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika w wieku 18-20 lat: £6.83 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika poniżej 18. roku życia: £4.81 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla praktykanta: £4.81 za godzinę.

Oto zestawienie stawek minimalnych, które obowiązywały do końca marca 2022 (nie są to aktualne stawki):

minimalne wynagrodzenie dla pracownika od 23. roku życia: £8.91 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika w wieku 21-22 lata: £8.36 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika w wieku 18-20 lat: £6.56 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla pracownika poniżej 18. roku życia: £4.62 za godzinę;

minimalne wynagrodzenie dla praktykanta: £4.30 za godzinę.

Oto zestawienie stawek minimalnych, które obowiązywały w poprzednich latach:

Kwiecień 2020 - marzec 2021: £8.72 £8.20 £6.45 £4.55 £4.15

Kwiecień 2019 - marzec 2020: £8.21 £7.70 £6.15 £4.35 £3.90

Kwiecień 2018 - marzec 2019: £7.83 £7.38 £5.90 £4.20 £3.70

Kwiecień 2017 - marzec 2018: £7.50 £7.05 £5.60 £4.05 £3.50

Październik 2016 - marzec 2017: £7.20 £6.95 £5.55 £4.00 £3.40

Kwiecień 2016 - wrzesień 2016: £7.20 £6.70 £5.30 £3.87 £3.30

(kolejno: okres obowiązywania stawki, minimalne wynagrodzenie dla osób powyżej 25. roku życia, w wieku 21-22, w wieku 18-20, poniżej 18. roku życia, stawka dla praktykanta)

Ustawowa płaca minimalna w UK a Real Living Wage

Należy przy tym wszystkim pamiętać, że ustawowe stawki płacy minimalnej to zupełnie coś innego niż tak zwana płaca realna, czyli Reali Living Wage, ustalona przez Living Wage Foundation. Różni się ona od stawek ustawowych w kilku aspektach. Do najważniejszych różnic należy to, że stawka Rael Living Wage jest jedynie stawką rekomendowaną przez Living Wage Foundation i pracodawcy nie mają obowiązku się do niej stosować, chyba że tego chcą. Ponadto, wysokość RLW jest określana na podstawie szacowania wszystkich realnych kosztów życia w UK i w swoich założeniach ma pozwalać na spokojne pokrycie wszystkich realnych kosztów utrzymania i standardowych wydatków gospodarstwa domowego w UK.

Stawka RLW jest regularnie aktualizowana. Po raz ostatni miało to miejsce całkiem niedawno, bo 22 września 2022 roku. Wówczas, ustalono ją na poziomie 10,90 GBP w Wielkiej Brytanii (poza stolicą) oraz 11,95 GBP w Londynie. Wzrosła o dokładnie jednego funta — z odpowiednio 9,90 GBP oraz 11,05 GBP. Zwykle, Living Wage Foundation ogłasza nowe stawki w listopadzie, ale w tym roku zostały podniesione wcześniej niż zwykle z powodu kryzysu związanego z kosztami utrzymania.

Ile osób może liczyć na pensję na poziomie RLW?

Według oficjalnych danych przekazanych przez Living Wage Foundation do ich programu przystąpiło ponad 11 000 brytyjskich firm. Stawka RLW jest płacona między innymi w takich przedsiębiorstwach, jak: Aviva, LUSH, Everton Football Club, EDF Energy, Royal Albert Hall, Aston University, ExCel Centre, Burberry, Ikea, KPMG, Oxfam, Nestle, Nationwide, Google. Jak wynika szacunków Living Wage Foundation, wciąż około 4,8 miliona brytyjskich pracowników zarabia poniżej poziomu ustalonego przez Real Living Wage.

Zajrzyj także na naszą stronę główną polishexpress.co.uk i bądź na bieżąco z wiadomościami z UK!

Artykuły polecane przez Polish Express:

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!