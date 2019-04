Pizza z Londynu do Nigerii dowożona przez British Airways? Afrykańczycy wymyślili nowy trend w branży takeaway

Brytyjskie media od kilku dni donoszą o niewiarygodnym procederze, który ma być powiązany z działalnością linii lotniczych British Airways. Mieszkańcy Nigerii zamawiają pizze świeżo robione w Londynie z dostawą prosto do swoich afrykańskich domów. Jeszcze ciepłe jedzenie jest transportowane ponad 3 000 mil z pomocą British Airways.

Jak donosi m.in. "The Independent", proceder wyszedł na jaw za sprawą nigeryjskiego ministra rolnictwa, 71-letniego Audu Ogbeh, który miał stwierdzić, że nowy afrykański trend stał się już "irytujący". Przemawiając na przesłuchaniu komisji senackiej w Abudży, 71-letni polityk powiedział: - "Kupują je w Londynie, rano przynoszą do British Airways, aby potem odebrać na lotnisku. Jest to bardzo irytująca sytuacja i musimy szybko coś z tym zrobić".

Chociaż minister Ogbeh nie sprecyzował, których konkretnie Nigeryjczyków miał na myśli, jego komentarze wzbudziły emocje i niedowierzanie, wywołały też reakcję w mediach społecznościowych.

Jeden z internautów napisał na Twitterze: - "Drogie @Brytyjski_Airways, czemu nie powiedzieliście nam, że prowadzicie dostawę pizzy do Nigerii? Jest do tego jakaś apka?". Ktoś inny skometował: - "Co to za zbrodnia? Czy ten sam lot BA nie wraca do Londynu ze świeżymi warzywami z Anambry? Skoro ludzie lubią brytyjską pizzę, to co w tym złego?"

Uwagi nigeryjskiego ministra rolnictwa pojawiły się w odpowiedzi na plany ograniczenia importu w celu powstrzymania obywateli przed sprowadzaniem czegokolwiek zza granicy, ponieważ "jedzą tylko rzeczy importowane".