Pilot wezwał policję, aby uwolniła z samolotu pasażerów porzuconych na lotnisku w Manchesterze

Policja została wezwana na lotnisko w Manchesterze, aby wypuścić z samolotu pasażerów, którzy zostali zostawieni samym sobie z powodu braku personelu, a ich lot został odwołany po trzech godzinach czekania.

Podróżni, którzy mieli lecieć w poniedziałek z Manchesteru na Teneryfę lotem Tui, przeżyli duże rozczarowanie. Ich samolot miał wystartować o godzinie 17:30 z lotniska w Manchesterze, jednak ich wejście na pokład zostało opóźnione do godziny 19:00. Niestety wtedy prawdziwe problemy dopiero się zaczęły.

Police called to help rescue TUI passengers 'abandoned' for three hours on Manchester flight which never took off.https://t.co/OK00tyutaa