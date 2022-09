Pilot w ostatniej chwili zawrócił samolot, aby zabrać dwie osoby, które zgubiły paszport

Pasażerowie mają za co dziękować pilotowi TUI

Adrian Insley wraz z córką musieli zostać na lotnisku na Teneryfie, gdy okazało się, że paszport 7-letniej córki gdzieś się zapodział, a reszta ich rodziny wsiadła do samolotu. Pilot TUI zawrócił jednak samolot ostatniej w chwili, gdy okazało się, że paszport został znaleziony.

Brytyjska rodzina wracająca z wakacji na Teneryfie do Wielkiej Brytanii podziękowała pilotowi TUI, który w ostatniej chwili zawrócił samolot, aby zabrać 38-letniego Brytyjczyka i jego 7-letnią córkę z lotniska.

Pilot zawrócił samolot

Adrian z Ilkeston w Derbyshire myślał, że już jest za późno, gdy udało się znaleźć paszport 7-latki, i był zdumiony, gdy usłyszał, że wraz z córką mogą dołączyć do rodziny, która już była na pokładzie.

38-letni Adrian powiedział, że był na wakacjach ze swoją partnerką, czwórką ich dzieci i swoimi rodzicami. Gdy w piątek około 22:00 czekali na swój lot na lotnisko East Midlands, rodzina wstąpiła jeszcze do sklepu wolnocłowego, gdzie okazało się, że nie mają przy sobie paszportu 7-letniej córki.

- Jestem bardzo zorganizowany w kwestii mojego paszportu, nawet mam na niego saszetkę, ale tym razem moja partnerka powiedziała, że potrzebuje paszportu, aby zrobić zakupy w sklepie wolnocłowym, a potem włożyła go do torby. Nasz lot był opóźniony, a lotnisko było bardzo zatłoczone, bo były w tym czasie trzy loty do Wielkiej Brytanii – powiedział mężczyzna.

Gdy rodzina już miała wejść do samolotu, okazało się, że mężczyzna nie ma przy sobie paszportu swojej 7-letniej córki:

- Wpadłem w panikę, nigdzie nie mogliśmy znaleźć dokumentu. Rozmawiałem z pracownikami ochrony i zostałem przez nich poinformowany, że nie mogę wejść na pokład bez paszportu – powiedział 38-letni ojciec, który ostatecznie został z 7-latką na lotnisku, gdy reszta jego rodziny wsiadła do samolotu.

- Byłem zdenerwowany, nie wiedziałem, co robić. W krótkim czasie musiałem znaleźć nocleg, transport i załatwić paszport tymczasowy – powiedział zrozpaczony mężczyzna.

Nieoczekiwany zwrot akcji

Gdy już Brytyjczyk wyszedł z lotniska wraz z córką, paszport nieoczekiwanie się znalazł. Wtedy jednak ich samolot opuścił bramkę i szykował się do odlotu na pasie startowym.

- Wróciłem na lotnisko, ale ochrona powiedziała mi, że nie mogę przejść do strefy granicznej – powiedział Adrian.

Na pokładzie samolotu sytuacja wyglądała jednak inaczej, co relacjonowała później 60-letnia mama Brytyjczyka:

- Nagle przyszedł steward i zapytał, czy możemy zadzwonić do Adriana i powiedzieć mu, żeby przyszedł do bramek, aby można go było odebrać. Byłam oszołomiona, bo nigdy wcześniej nie leciałam samolotem i nie wiedziałam, że można po kogoś wrócić.

- Próbowałem podziękować TUI, ale mają tylko portal do składania reklamacji. Teraz, kiedy słyszy się tyle skarg na branżę turystyczną, chcieliśmy po prostu podzielić się wiadomością o wyjątkowej obsłudze, której doświadczyła nasza rodzina w wakacyjny weekend – dodał Adrian.

