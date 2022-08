Pilot samolotu lecącego z Birmingham zasłabł na wysokości 30 000 stóp nad ziemią. Pasażerowie wpadli w panikę

Pasażerowie Jet2 obawiali się najgorszego, gdy pilot zasłabł w kokpicie na wysokości 30 000 stóp i konieczne było podejście do awaryjnego lądowania.

Podróżujący samolotem Jet2 lecącym z lotniska w Birmingham do Antalyi w Turcji musieli lądować awaryjnie w Grecji z powodu tego, co linia lotnicza nazwała nagłym wypadkiem medycznym.

Pilot zasłabł podczas lotu

Jeden z pasażerów powiedział, że panika pojawiła się po tym, jak samolot wpadł w turbulencje:

- Kiedy wszyscy siedzieliśmy, zauważyliśmy, że coś dzieje się z przodu samolotu. Pomyśleliśmy, że ktoś zranił się w toalecie podczas turbulencji. Powiedziano nam, że lądujemy w Grecji z powodu nagłego wypadku medycznego na pokładzie. Nie powiedziano nam, gdzie.

Samolot wylądował w Salonikach w Grecji i pozostał na pasie startowym przez około godzinę, czekając na przybycie karetki.

Pasażer dodał:

- Ludzie martwili się, bo właśnie przeszliśmy przez turbulencje i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Pasażerowie byli wtedy sfrustrowani, ponieważ, kiedy wyszliśmy z samolotu, nikt nam nie podał najnowszych informacji. Załoga była niesamowita, ale na lotnisku był chaos.

Oświadczenie linii lotniczych

Jet2 wydał oświadczenie w sprawie: „Lot LS1239 z Birmingham do Antalyi został przekierowany na lotnisko w Salonikach jako środek zapobiegawczy we wtorek (23 sierpnia) z powodu złego samopoczucia jednego z pilotów. Załoga zastępcza poleciała do Salonik, abyśmy tego samego wieczoru mogli pozyskać klientów w drodze do Antalyi. Poinformowaliśmy o tym naszych klientów tak szybko, jak to było możliwe, a nasze zespoły bardzo ciężko pracowały, aby się wszystkimi zaopiekować. Chcielibyśmy przeprosić wszystkich dotkniętych tym nieprzewidzianym opóźnieniem”.

Stewardzi podobno poinformowali podróżnych, że pilot „zemdlał”, ale nagłe wypadki medyczne nie są objęte polityką odszkodowań Jet2.

