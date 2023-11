Crime Pilot próbował wyłączyć silniki podczas lotu. To „rodzinny” mężczyzna i dobry ojciec

Do nadzwyczaj niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie odrzutowca Embraer, którym leciało ponad 80 osób. 44-letni, czynny pilot, próbował wyłączyć silniki w trakcie lotu.

O krok od tragedii – pilot „oszalał”?

To miał być rutynowy lot z Seattle do San Francisco. Ale poważny incydent na pokładzie odrzutowca Alaska Airlines sprawił, że piloci podjęli błyskawiczną decyzję o przyspieszonym lądowaniu, na lotnisku w Portland. Przyczyną takiej decyzji nie były jednak problemy techniczne. Ani niebezpieczne zachowanie jednego z pasażerów. Było nią zaskakujące i nadzwyczaj groźne zachowanie jednego z obecnych na pokładzie pilotów. 44-letni Joseph Emerson nie siedział co prawda za sterami Embraera 175, ponieważ podróżował on w kokpicie jako pasażer (na składanym siedzeniu), ale jego zachowanie mogło doprowadzić do katastrofy. Mężczyzna w pewnym momencie rzucił się do dźwigni, za pomocą której piloci regulują dopływ paliwa do silnika, w celu uruchomienia systemu tłumienia pożaru w silnikach. Szczęśliwie akcję Emersona natychmiast zdołali opanować piloci samolotu. Maszyny, która w owym czasie znajdowała się na wysokości przelotowej. A jak wynika z oficjalnego komunikatu, silniki nie przestały działać nawet przez chwilę.

Incydent w trakcie lotu, który trudno było przewidzieć

Środowisko pilotów jest zaskoczone „szaleńczym” zachowaniem Josepha Emersona. Mężczyzna jest czynnym pilotem w liniach Alaska Airlines, który wcześniej latał także w liniach Horizon i Virgin America. Emerson rozpoczął swoją przygodę z lotnictwem ponad 20 lat temu. Natomiast dosłownie na miesiąc przed incydentem pomyślnie przeszedł testy zdrowotne. 44-letni pilot ma też być rodzinnym człowiekiem i dobrym ojcem. – Powiedzieć, że jego zachowanie było niezgodne z jego charakterem, byłoby ogromnym niedopowiedzeniem. To istne szaleństwo – powiedział zszokowany Adam Silverthorne, prezes NRI Flying Club z siedzibą w Kalifornii.

Joseph Emerson trafił do aresztu. Sąd Multnomah County court w Portland postawił mu 83 zarzuty ws. usiłowania morderstwa. Poza tym pilot usłyszał 83 zarzuty ws. lekkomyślnego narażenia innej osoby i jeden zarzut narażenia samolotu.

